不只豬瘟案場沒稽查！議員爆：全台中豬場廚餘蒸煮稽查短少226場次

記者陳佳鈴／台中報導

台中市民進黨市議員林祈烽怒斥，台中市37家廚餘畜牧場今年截至9月底僅完成107場次稽查，應查333場次，短少多達226場，平均每場只查2至3次。(圖/翻攝畫面)

台中市梧棲區養豬場爆發全台首例非洲豬瘟，原因被認為疑似與餵食廚餘有關。依照規定，要餵食廚餘須經過高溫蒸煮，且須上傳蒸煮紀錄。但該養豬場卻被爆出從5月之後就沒有正常上傳，台中市環保局今年卻未積極到場稽查、也沒有任何裁罰，台中市議員今天更驚揭，台中市政府面對非洲豬瘟疫情，行政怠惰、稽查放水，台中市37家廚餘畜牧場今年截至9月底僅完成107場次稽查，應查333場次，短少多達226場，導致防疫破口一再擴大，荒腔走板的作為，儼然造成「盧秀燕豬瘟」，要求市長盧秀燕及環保局長陳宏益、農業局長張敬昌應負起政治責任，向全民道歉下台。

廣告 廣告

林祈烽指出，昨(29)日市長盧秀燕照樣神隱，指派副市長鄭照新率市府各局處首長，向民進黨黨團議員說明非洲豬瘟處理情形，竟連一份完整報告都拿不出來，各局處各說各話、資料零散，防疫說明會演變成卸責大會，難怪疫調說詞前後不一、反覆更正，盧市府更成為通靈大法師，連死亡豬隻數量都能死而復生、校正回歸，顯見市府完全失能。

林祈烽痛批，稽查紀錄顯示，發生疫情的梧棲區養豬場，今年5月上傳廚餘高溫蒸煮影像24次、6月僅8次、7月只1次、8月竟為0次，市府迄今卻仍宣稱查無違反規定，但旋即遭環境部打臉，明確指出未依規蒸煮可依《廢棄物清理法》第52條裁罰最高300萬元。林祈烽質疑，該案場6月有22天未上傳，7月稽查一次後，兩個月內就僅上傳1次，這樣也叫沒有違規？到底是行政怠惰，還是盧市長管理無能？

林祈烽怒斥，台中市37家廚餘畜牧場今年截至9月底僅完成107場次稽查，應查333場次，短少多達226場，平均每場只查2至3次，剩下半年多的時間，環保局都任由豬農自生自滅，更批評環保局長陳宏益，防疫不是只靠打電話、不是只能道德勸說，環保局所謂的稽查根本是放水！

更離譜的是，環境部「地方環保機關於非洲豬瘟疫情期間截至10月27日應變稽查廚餘再利用養豬場」資料顯示，台中市僅稽查2場、比率僅5%，被批評後市府才急推「人對桶、人對場」視訊監管機制止血。林祈烽反問，中央早已禁止廚餘養豬，環保局每天視訊蒸煮設備到底在監管什麼？在設備上暫貼封條，甚至架設監視器監控就好不是嗎？質疑這種表面功夫根本是官樣文章。

副市長黃國榮回應，議員要怎麼稱呼這場非洲豬瘟，他沒有意見，各黨團說明會依慣例皆由副市長率隊出席。環保局長陳宏益解釋，環境部有發文，如果沒有依規蒸煮就必須處罰，台中市有幾家畜牧場先前亦未落實上傳廚餘蒸煮影像，也是環保局這次的稽查重點，先前有裁罰過15次。

更多三立新聞網報導

假購檜木探路行竊！賊撬開鐵皮挖大洞 店家損失80萬

防警查緝新招式「死轉手」轉贓洗錢 詐團水房仍遭瓦解

豬瘟死豬化製三聯單「數據有落差」疑竄改 中檢親赴環保局調資料

豬瘟甩鍋中央系統未警示？「14日通報20日才採檢」中市府難脫咎責

