不只貝克漢發聲！維多莉亞出招反制「長子毀滅性指控」

〔記者邱奕欽／台北報導〕英國足球名人貝克漢(David Beckham)及維多莉亞(Victoria Beckham)夫妻近日遭26歲長子布魯克林(Brooklyn Beckham)列出6頁毀滅性指控。事件延燒之際，除了貝克漢首度打破沉默發聲外，深受打擊的維多莉亞也被揭露已準備採取行動止血。

貝克漢夫妻才遭長子布魯克林封鎖社群帳號，沒想到近日再被長子公開6頁毀滅性指控，包含長期操控家庭敘事、在媒體前「虛假說謊」、干涉婚姻，甚至傷害媳婦妮可拉佩茲(Nicola Peltz)等。然而，英媒引述知情人士消息，直指維多莉亞對這場公開決裂「非常受傷」，情緒甚至瀕臨崩潰，但她也清楚意識到，這起風波早已不只是家庭情感問題，而是牽動整個「貝克漢品牌」的形象與事業根基。

報導指出，維多莉亞並未選擇持續沉默，而是打算透過律師向布魯克林夫妻寄出一份「停止侵權與禁止行為函」，意即若再對父母公開指控，她也將正式採取法律行動。該名知情人士也提到，貝克漢夫妻仍需顧及其他3名子女，「現在最重要的是保護家庭與事業，不能再讓風向繼續惡化」，因此才會考慮主動介入，替這場家庭危機止血踩煞車。

另一方面，貝克漢已率先在事件爆發後，現身美國CNBC 財經節目《Squawk Box》直播，首度對外發聲並談及社群平台對當代孩子的影響，直言有時「確實很危險」。他也以自身經驗分享教養觀點，強調孩子會犯錯，但犯錯正是成長的一部分，「有時你必須讓他們自己去犯那些錯」，如此才能真正學會成長。

