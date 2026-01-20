不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來

實習記者藍子瑄／台北報導

國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。

不是太貴而是留不住人 苦苓點破國旅沒落關鍵

苦苓表示，許多國旅規劃只求短期曝光，卻忽略旅客真正的體驗需求。他直言，「如果沒人想用心留住客人，國旅怎可能不完蛋？」他認為，缺乏整體動線與內容設計，就會讓旅遊變成一次性的行程。

只剩打卡拍照？台灣景點被點名「一次性消費」

苦苓點名，像高跟鞋教堂，遊客到場拍照後便離開，周邊卻沒有能逛上半小時的街區或活動，消費自然難以發生；又如 溪頭妖怪村，雖主打創意，但商品與互動內容不足，難以讓遊客產生「還想再來一次」的吸引力。

他也提到墾丁大街，過去因大量一次性客源而興旺，卻忽略本地與回訪旅客的體驗，口碑反噬後，更難挽回觀光熱度。

創造旅遊附加價值 拉長停留時間才是關鍵

苦苓認為，真正成功的觀光，關鍵在於「附加價值」。不論是步道、街區、市集、地方活動、手作體驗，或導覽解說珍貴文史建築，只要能讓旅客多停留半天，就能留下深刻印象，也才有再訪與推薦的可能。

日本案例對照 過境地也能變成目的地

他以日本黑部鐵道入口的小鎮 宇奈月 為例指出，當地邀請多位知名雕塑家，將作品散落在小鎮各處，遊客一下車就能拿到「尋寶單」按圖索驥，不知不覺就逛遍整個小鎮，順勢消費、泡溫泉，讓原本只是路過的地方，轉型成值得專程前往的景點。

從車站到機場都在說故事 全區投入才撐得起觀光

另一成功案例，則是日本漫畫《鬼太郎》作者水木茂的故鄉—— 境港市。從JR站一路延伸到紀念館，商店街林立177座妖怪銅像，搭配妖怪神社、郵筒、主題商品與咖啡店，甚至連機場都改名為「鬼太郎機場」，讓遊客從抵達那一刻就沉浸其中。

苦苓最後感嘆，各單位若能像日本一樣跨部門、跨產業投入，把「環境與體驗」做到位，地方本身就會成為景點；反之，只靠打卡與話題炒作，國旅熱度終究難以維持。他也直言，國旅沒落「哪裡只是貴不貴這麼簡單」，而是能否為旅客打造值得再訪的旅遊環境。

