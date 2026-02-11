不只貴3倍 網友赴日驚見HANDS七年保存水僅162日圓

〔記者吳哲宇／綜合報導〕賴清德總統上任以來草擬2項特別預算，卻都遇到阻力引發爭議，其中「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」雖已通過，但當初提出草案時也有爭議，其中國防部主管部分，包括購買每張新台幣5萬元座椅，以及編列8億元購置大量特規、長效期的500毫升瓶裝戰備用水，但每瓶價格預估120元。近日網友赴日旅遊時發現，日本7年效期、相同容量的水，價格僅162日圓(約新台幣33元)，直呼太扯。

先前審議「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」時，國民黨立委馬文君曾抨擊，國防部因應囤儲戰備用水，要編列近8億元，購置大量特規、長效期的500cc瓶裝水，每瓶價格預估為120元，為目前採購金額的12倍。

而後預算案拍板定案，國防部與朝野溝通結果，飲用水部分同意刪除4億，座椅部分則總共刪除4770萬。不過，近日有關心時政的網友赴日旅遊時，發現當地HANDS商場所賣的IZAMESHI 品牌7年保存水，500毫升價格僅162日圓，2公升價更是只有324日圓(約新台幣66元)，等於半公升不到20元。該網友向本報表示，不知道國防部120元是怎麼算了，加了關稅也不至於到這麼扯

根據相關報導，長效水能夠保存較的久的關鍵就在產製流程，首先瓶身部分採用塑膠加厚，能降低透氧率，讓空氣中的細菌不會輕易影響水質，再來就是它的水會經過3次的RO逆滲透，最後就是在瓶口，裝填封蓋前會先經過臭氧殺菌，減少瓶內細菌滋生率，讓整瓶水處於無菌狀態。

目前國內網路販售皆為日本進口，7年效期每瓶500cc售價150至200元不等；至日本亞馬遜在當地的售價，5年效期每瓶500cc售價20到45元台幣左右，7年效期約30到50左右。

