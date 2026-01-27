不只買東西！他體驗家樂福「隱藏服務」驚呆 眾人大讚：誰還去夜市？

生活中心／王文承報導

近年物價持續上漲，許多原本經濟實惠的平民美食，也漸漸變得不再親民。不過，一名男子分享自己到大賣場買牛排的經驗，不僅價格實在，口味還意外出色。他表示，在家樂福購買牛排並加價使用代客現煎服務，一份只要210元，還附上配菜，讓他直呼「比夜市牛排還好吃」，貼文曝光後，隨即引發熱議。

他體驗家樂福隱藏服務 眾人大讚CP值超高



一名男網友在社群平台《Threads》發文指出，自己在家樂福挑選牛排後選擇代客現煎，完成後覺得整體表現相當不錯。一份牛排加上30元代煎費用，總共只要210元，不但能自行挑選肉品，還會附上一份烤蔬菜，讓他大讚「有肉有菜，肉質又比夜市牛排好」。

貼文曝光後，吸引不少網友分享實際體驗，「才剛吃過，買一送一260再加現煎30」、「我們那天也是買一送一，260加60代煎，份量很夠」、「比夜市200元的骰子牛還大份，真心不騙」、「真的很棒，廚師上次還幫我挑肉」、「買一送一的時候超划算，加60元代煎，肉跟蔬菜各兩份，兩個人不想煮就直接在家樂福吃飽回家」。也有網友補充，蔬菜內容不固定，「有時是彩色蔬菜，有時幾乎只有馬鈴薯和洋蔥」，但仍認為CP值相當高，「屌虐夜市，我寧願去家樂福也不去夜市」。

不過，也有部分網友提到配菜差異問題，「好像每間分店不太一樣，有一次甚至沒附配菜」、「加工費30元會附一點蔬菜，但不能挑」、「我只有洋蔥絲跟兩朵花椰菜」、「現煎服務很棒，但蔬菜口感偏軟，不用太期待」。有趣的是，家樂福官方小編也現身回應，提醒大家「不吃牛的話，也可以選擇煎鮭魚喔」。

據了解，家樂福「代客現煎牛排服務」自2024年9月起開始推廣，顧客在賣場選購牛排後，可於指定時段憑發票請專人代煎，服務時段通常為中午11點至13點，以及晚間17點至19點。只要加價30元，還會附上蔬菜，但並非所有分店皆提供此服務，實際情況仍以各店公告為準。

