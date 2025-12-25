不只買武器…張文生活品質低大量消費「遊戲、情趣用品」其1單筆超1.7萬

社會中心／台北報導

警方調查，自2025年起張文就未使用手機和他人通話。（圖／翻攝畫面）

台北車站與中山商圈19日晚間爆發3死11傷隨機攻擊慘劇，嫌犯張文（27歲）犯後墜樓身亡，但其資金來源持續引發關注。警方專案小組追查發現，張男已失業逾一年，生活開銷全仰賴母親資助約82萬元。驚人的是，除房租與購買凶器外，其最大筆支出竟是用於「Steam」遊戲儲值與購買充氣娃娃等情趣用品。

台北市刑警大隊23日說明最新偵辦進度，經清查張文平板電腦與數位足跡，發現他自2023年8月從保全公司離職後即處於失業狀態。今年1月起，他獨自於北市中正區公園路一帶租屋，月租金約1萬7千元。失去收入來源的他，生計完全仰賴母親金援，包括早期一筆45萬元匯款及後續定期生活費，累計金額逼近82萬元。

廣告 廣告

張文最後一餐是一瓶25元的超商豆漿。（圖／翻攝畫面）

儘管獲母親百萬資助，張文生活品質卻極為低落。警方查出他隨身無手機，僅靠平板電腦上網，手機門號更因欠費遭停話，最後需母親代為清償。犯案前夕，張男曾試圖預定2間飯店，卻因信用卡扣款失敗未果。身無分文的他，手邊現金僅夠支付其中一間商旅3天約5700元的房費，其人生最後一餐甚至僅買了一瓶25元的超商豆漿充飢。

警方比對金流紀錄，發現張文除支付房租與基本開銷外，其資金主要流向「線上遊戲」與「成人用品」。他在知名遊戲平台「Steam」上消費驚人，單筆儲值金額最高曾逾1萬7千元，並頻繁網購充氣玩偶等情趣商品。剩餘資金則被轉作「軍備」用途，自今年3月起，他陸續網購10把藍波刀、3把長刀、煙霧彈及汽油，將租屋處逐步打造為小型軍火庫。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

昔性感燦笑今包緊緊痛哭…太子集團美女特助喊冤：只跑腿！50萬交保

家人遇害還挺廢死？林欣怡昔認「我真的不知道」 網怒挖舊文轟：偽善

茗香園老闆涉洗錢30億…剛買的千萬保時捷911月底法拍

遭轟「吃人血饅頭」…UG董座背後「銀行一開秒匯百萬」給罹難騎士

