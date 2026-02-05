不只買無人機！國防特別預算還要買機器狗

▲2025台北國際航太暨國防工業展中，廠商展出機器狗。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 無人機在俄烏戰爭中大放異彩，行政院在去年底提出1.25兆元軍購特預算，規劃採購20餘萬架無人機丶1000餘艘攻擊型無人艇。國防部長顧立雄證實，不只無人機，還要買機器狗、無人地面載具。

顧立雄日前與媒體餐敘時指出，去年舉辦 117 場次商情交流，今年會執行衛星影像 AI 自動辨識系統、擴增實境智慧作戰系統及智慧化倉儲管理等 3 項原型開發作業，還有繫留型無人機、輕兵器火控系統、聲學追蹤、水下滑翔機等 10 項少量現貨測試，並且循產業化圓桌會議執行無人機 7 項、資安類 3 項的研發補助作業，推動及促進民間產業發展。

顧立雄提到，未來在現有多元籌獲途徑，規劃更多國外已部署有實績新興裝備，使國軍能夠掌握最新的科技水準，運用最新的武器裝備來發展戰術戰法，來快速持續量產籌獲及部署。會用這樣原型開發、小批量採購快速驗測新興科技是否符合作戰需求，包括無人地面載具、四足機器人、自主化無人艇、智慧化後勤管理、雷射通訊系統等，採小批量採購測試、快速建案、儘速獲得。

顧立雄說，國防研究方面，重點在無人載具反制偵搜、資電防護、航太動力跟飛彈系統、創新不對稱技術等，去年執行共 130 項研究案，有效掌握關鍵技術發展。因應人工智慧快速崛起，去年 10 月成立人工智慧專案辦公室，導入具有 AI 功能技術，來建立數位資料管理制度跟標準，確保資料正確性、一致性跟可用性，來擴大服務運用、奠定智慧技術的基礎環境，資料治理、數位治理是基本功夫，來奠定引進、強化 AI 治理能力，加速國軍現代化進程。

顧立雄強調，面對當前快速變動國際情勢、日益複雜安全環境，堅信自助而後人助，國防安全掌握在自己手中，所以國防部提出了強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例，希望能趕快付委。行政院的版本跟不管還有多少人願意提出另外的版本，都希望一起付委、一起討論，就是希望儘速籌獲迫切需要的關鍵武器裝備，展現堅定守護國家、維護現狀的決心跟意志，為台灣打造足以保衛自己的國防戰力與實力來守護和平。

