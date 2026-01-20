不只買通軍人！週刊揭林宸佑「收錢辦事」 手機「工作群組」宛如大祕寶

[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導

綽號「馬德」的中天新聞台記者兼主播林宸佑，近日遭高雄橋頭地方法院裁定，因涉嫌違反《國安法》及《貪污治罪條例》等罪名，聲押禁見獲准。案情持續延燒，政治工作者周軒今（20）日引用週刊報導指出，林宸佑相當大膽，涉嫌行賄現役軍人的款項都由他的帳戶匯出，金額恐達上百萬元，最恐怖的是，林宸佑情蒐的目標，竟然包含飛彈部署機密。

綽號「馬德」的中天新聞台記者兼主播林宸佑，近日遭高雄橋頭地方法院裁定，因涉嫌違反《國安法》及《貪污治罪條例》等罪名，聲押禁見獲准。（圖/林宸佑 臉書）

周軒今晨在臉書羅列週刊報導重點指出，從檢調初步掌握林宸佑的金流來看，他做法想當大膽，其行賄資金均直接由個人帳戶匯出，金額累計恐達數百萬元，並發現帳戶中還存有大量泰達幣（USDT），研判與中共挹注的滲透資金有關。更恐怖的是，林宸佑鎖定的情蒐目標，包含國軍飛彈部署資訊，涉案對象甚至包括隸屬新成立飛彈部隊、負責操作美製新型火箭與戰術飛彈的現役志願役士官。

檢調也進一步查扣林宸佑的手機、電腦等電子設備，其中Line、微信及電子郵件往來紀錄幾乎完整保留，工作群組對話清楚，宛如「大秘寶」。事後還爆出中天高層替林找律師，而林宸佑聽到檢方打算向院方聲請羈押後，態度立刻一百八十度大轉變，平日伶牙俐齒變成客氣、低調。

種種跡證都顯示，該組織分工細膩，有人負責吸收軍職人員，有人負責金流，不排除與中共統戰部有關。此外，林宸佑也被質疑「收錢辦事」，曾以爆料為名，在直播與公開場合操作特定政治議題。

◎《FTNN新聞網》提醒您：未經判決確定者，應推定為無罪。

