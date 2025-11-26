不只賣串燒！焦糖楓推「噴香火烤雞」 一整隻雞只要249元限量開撕
記者李鴻典／台北報導
歲末年終氣溫漸降，正是透過美食傳遞溫度的最佳時刻！串燒品牌「焦糖楓」於11月24日至12月25日推出《歲末吃雞・感恩回饋》。全台門市祭出年度超強優惠，將原本象徵豐盛與儀式感的烤全雞，以「感恩回饋價249元」限量供應，每日每店限量5隻，售完為止。
「噴香火烤雞」以特製漢方食譜搭配淡雅回甘醬油24小時醃製入味，隔日送入蒸烤箱進行「高溫蒸烤」，瞬間鎖住雞肉鮮甜湯汁後立即真空包裝，將美味封存配送至各門市。點餐後，門市人員會先進行熟成覆熱，喚醒雞肉的軟嫩口感，最後送上紅外線烤爐進行關鍵的「精準炙燒」，讓雞皮在烈火下轉化為金黃酥脆的琥珀色糖衣。
焦糖楓每店每日限量的5隻噴香火烤雞，開放可先電話預訂再到店內享用。活動期間購買烤雞，即贈送「50元感恩回饋金」一張（限下次消費使用，兌換至12/30，外帶店不適用）。針對主打便利的「外帶店門市」（唭哩岸、汐止店、文林店），則推出專屬加購禮：消費滿199元，即可以39元銅板價加購「感恩大雞腿」。此外，若想在家舉辦派對或送禮給遠方親友，11月24日起同步開放「網路預購」，單筆訂購兩隻，即享單隻優惠價299元及台北地區免運福利（新北及外縣市運費加49元），僅需5至7個工作天，就能讓這份專屬焦糖楓的漢方美味宅配到府。
爭鮮gogo公布銷售TOP5品項，第一名「熟食8貫」熟食餐盒、第二名扇貝茶碗蒸、第三名「鮭鮪雙享」生食餐盒、第四名「鮮味綻丼」丼飯以及「燻鮭雙享丼」等，都是通勤族與忙碌上班族最常回購的人氣商品。
隨著氣溫轉涼、熱食需求升高，爭鮮gogo推出全新「韓味登場暖力全開」系列新菜色，包括「爆量花蛤泡菜湯麵」、「韓式鮭魚卷卷盛」、「韓風炙烤牛」與「韓式燒肉丼」等。爭鮮也祭出會員限定回饋！11/16–11/30期間，爭鮮會員只要在APP點擊「我的票券」，即可獲得總價值190元的超值優惠券（每位限領1次，票券14天內使用）。
連鎖炸雞品牌頂呱呱今年萬聖節期間推出《鬼娃恰吉 CHUCKY》第一波聯名「WANNA PLAY 系列」，在社群掀起驚人熱度，從主題包裝、發條玩具盲袋到新品人氣漢堡，皆創下亮眼銷售表現，門市討論度持續火熱！因應粉絲大量敲碗與收藏風潮，頂呱呱正式宣布推出第二波鬼娃恰吉聯名周邊，自11/21起限量販售「鬼娃恰吉磁吸燈箱盲袋」共四款，12/5再加碼「鬼娃恰吉雷射海報」與「鬼娃恰吉聖誕貼紙」，打造延續至年底的聖誕惡趣體驗。
歲末將至，空氣中瀰漫著慵懶與節慶氛圍，噶瑪蘭威士忌首度跨界攜手精品咖啡品牌CITY PRIMA，推出全新聯名「精品威士忌拿鐵微醺組合」。以噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌的厚潤酒香喚醒冬日感官，結合精品拿鐵的細緻奶香與綿密口感，打造一杯微醺與品味並存的「酒咖系」風味新體驗。聯名組合包含CITY PRIMA大杯精品拿鐵一杯，搭配噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌50ml 一瓶，微醺組合建議售價189元，即日起至12月9日於全台7-ELEVEN精品咖啡門市限量販售。數量有限、售完為止。
龜記人氣商品「蘋果紅萱」新鮮屋正式在7-ELEVEN上架，先前知名韓國男團成員在台活動更於社群分享這款《龜記蘋果紅萱》手搖飲照片，短時間內貼文吸引超過7萬名粉絲留言追問，掀起朝聖熱潮，一度造成原料短缺。現在想品嚐這款果香清新、茶韻回甘的人氣經典風味只要到全台7-ELEVEN門市！即日起至2025年12月23日前享單件35元、兩件59元嚐鮮優惠。
置身於柔和閃爍的燈影下，伴隨頌歌悠揚的旋律，TWG Tea將傳統化作探索的驚喜，於這個奇幻季節甦醒之際，「聖誕十二夜日曆禮盒」璀璨登場。十二款精緻茗茶，猶如時光精心鐫刻的珍貴篇章，開啟專屬驚喜。
除揭曉首次登台的「聖誕十二夜日曆禮盒」外，TWG Tea也悉心薈萃這一季最動人的茶香與甜點精華。從異想玩味的節慶限定迷你罐「茶香泰迪系列精選禮盒」，到洋溢著巧克力芬芳的「聖誕歡樂茶迷你茶罐」，再到以溫暖辛香勾勒節日氛圍的「聖誕節慶茶」。將節日的祝福與儀式感凝結於各樣茶香好禮中；聖誕限定系列，於全台精品門市、TWG Tea-momo品牌旗艦館及LINE Gift平台限時登場。
日本餅乾品牌PRESS BUTTER SAND每年推出的新春禮盒，總在首波預購階段即告完售。25年年底從日本原裝進口以駿馬為題的「貳馬賀新春」 12入新春禮盒，網羅海內外最受歡迎的經典原味、甘王草莓、宇治抹茶、秋栗四大人氣焦糖奶油餅乾風味，現已正式開放預購，即日起至2026/1/6享早鳥優惠95折。另冬季新風味《和紅茶焦糖奶油夾心餅乾》 亦將於1/6上市，以濃厚茶香與滑順奶油融合成「可吃的奶茶」，為今年冬天帶來最暖心的風味記憶。
當代餐酒文化正邁入全新格局，經歷Fine Dining時期的精密雕琢後，新世代主廚開始以更輕盈的語彙重述技法，並以「共享」為核心，形塑既自在又精巧的「餐酒館場景」，這股浪潮不僅重新定義餐桌，也讓風味被全面釋放。全球單一麥芽威士忌品牌麥卡倫延續《為時代 創新味》精神，持續以工藝與創意探索更多可能，繼《新餐桌》開啟Fine Dining感官交響、《團圓美味學》詮釋台灣年節餐桌風味、《甜蜜新浪潮》甜點極致創作後，再度攜手飲食生活作家葉怡蘭推出《新餐酒時代》，串連全台北、中、南多間餐酒館，從餐桌出發，開啟一場場關於麥卡倫風味、情感與共享的自由對話，展現「在講究中尋找餘裕，在簡約中品味豐盈」的全新餐酒態度。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
