不只賣家電！486震撼宣布再扮紅娘：重啟婚友聯誼服務

記者李鴻典／台北報導

在交友方式高度數位化的時代，滑滑手機就能認識新朋友已成日常，但相關詐騙事件頻傳，也讓不少民眾對線上交友產生疑慮。隨著生活節奏加快與工作型態改變，台灣晚婚、不婚現象日益普遍，單身人口比例逐年攀升，不少上班族坦言，並非沒有交友意願，而是生活被工作填滿，缺乏自然、安心認識新朋友的機會，「信任感」也成為現代交友的一大門檻。電商企業家486先生陳延昶今（18）天宣布，他要再扮「紅娘」，推出非典型、有溫度的交友企劃。

486團購將開放北中南實體門市作為聯誼活動報名場域，建立實體交流。（圖／486團購提供）

486先生發表非典型電商的「溫度宣言」：我們做的，不只是家電生意！他表示，自己不斷一直說，我們這種小公司，要跟大財團硬碰，絕對必須思維與方法都要非典型！如果你都按照傳統的想法作法，那你就只能等死！

486先生透露，每天都在想一件事：我們這家擁有台北、新竹、台中、高雄實體門市的電商，跟那些大財團相比，最大的優勢到底是什麼？答案其實很簡單，是溫度，是人與人的連結。我們做的不是冰冷的生意，而是有溫度、有情感的交朋友。

486先生提到，許多老朋友都知道，多年前他曾創辦過一間婚友公司，成績好到連自己都嚇一跳！他說，他的方式很簡單，就是擺脫傳統的媒合巢臼：沒有制式的一對一相親，只有一群人在自然的互動中相識。一起去聚餐、一起去爬山、一起去逛街。

電商企業家486先生曾促成多對佳偶。（圖／486團購提供）

486先生指出，知道許多單身的朋友，不是條件不好，而是生活被工作、被忙碌填滿，缺少了認識新朋友的機會。我們的存在，就是單純地為他們創造一個真誠、安心、自然的交友環境。

那時候看著一對對新人步入禮堂，聽著一個個寶寶呱呱落地，真心覺得，這是在做功德。後來雖然因團購以及餐廳業務繁忙忍痛結束，但那份想為社會貢獻、成就良緣的心，從未熄滅。

486先生說，前段時間想到了一個絕妙的非典型企劃！既然我們的電商擁有全台的實體門市，這就是我們最大的武器！所以他決定：重啟婚友聯誼服務！用最純粹的初心，活動只收取基本的交通、聚餐、保險等費用，這真的是一個純服務、做功德的企劃。

所有報名者，都必須親自到我們的實體門市報名與驗證身份證件。門市同仁在跟你閒聊、核對資料的過程中，就是建立雙方最初信任與溫度的時刻。「這活動的目的，就是當你找到對象、走向成家，誰會是你第一個想到的家電顧問？當然是這個曾經為你搭起幸福橋樑、真誠交友的我阿！我不是賣家電，更是為這個社會促進成家、推動幸福」。

486先生說，你還在單身嗎？你身旁有正在尋覓對象的朋友嗎？請立即關注與加入他的臉書！這個非典型、有溫度的交友企劃細節，即將公布。人數肯定有限制，所以請密切關注！

電商企業家486先生臉書發文指出將重啟婚友聯誼服務。（圖／486團購提供）

