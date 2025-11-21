不只賴清德吃壽司 林佳龍爽吃鮭魚卵干貝挺日本

中國暫停進口日本水產，外交部長林佳龍大吃日本干貝刺身加鮭魚卵，以行動聲援日本。（圖／翻攝林佳龍臉書）

因不滿日本首相高市早苗發表「台灣有事論」，中國接連出招，除了宣布日本旅遊警示、在黃海進行軍事演習，也暫停進口日本水產。為了聲援日本，總統賴清德昨在社群平台上PO出吃壽司的照片，而外交部長林佳龍也在臉書上PO出吃日本干貝刺身加鮭魚卵的照片。

為了力挺日本水產，賴清德20日中午先在社群平台上po出吃壽司的照片，並寫下，「今天的午餐是壽司還有味噌湯，有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。內文雖未直接提到日本，但外界都解讀是以行動表達聲援。

林佳龍昨晚也在臉書上表示，他請客慰勞同仁辛勞，暴點一大盤日本干貝刺身挺日。他也感謝餐廳老闆娘，放鮭魚卵不手軟。



