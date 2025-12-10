不只賺買菜錢！ 大全聯結盟IKEA、家樂福揪宜得利

家樂福找來宜得利居家開店中店。（圖／東森新聞）





量販店愈開愈大間，求轉型！找來異業結盟，比如家樂福就找來宜得利居家開店中店，而大全聯隔15年開新的大店，鎖定開在ikea樓下，互相結盟。不只賺賣菜錢，也賣各種傢具，要共同拉抬消費者的客單價。

帶你開箱1500坪的量販店大轉型，不但有家電、美妝區、香噴噴出爐的烘焙坊、現切和牛的鮮食集等，就連迴轉壽司、連鎖鹹酥雞店都進駐。鹹酥雞店員：「要買要快唷。」

超市集團行銷部協理劉鴻徵：「透過這樣的異業結合，買完傢俱就來樓下買家電，還有蠻多的生活所需，都可以一站購足，我們非常看好這個商圈。」

等了15年，大全聯在開新店，鎖定桃園青浦，一開就開了5000坪，而且是和IKEA同一棟。

來到這一間量販店也很特別，因為它不只讓你可以買青菜，還有各種用品之外，甚至連沙發和傢俱也可以買。把宜得利變成店中店外，家樂福不但可以買傢俱，還有ABCMart的鞋子，好市多則是在店內，還有賣旅遊套裝行程。

什麼都賣什麼都不奇怪，量販店幾乎要變成平價版的百貨了，讓顧客可以一站式通通購足，真正目的要把客單拉高，因為通路很競爭，全聯納入大全聯後，去年營業額突破2100億元，市佔率41.3％，穩居龍頭，好市多，以14家賣場創造超過千億元營收，市佔率26.6％，統一家樂福，佔比約14.9％，排名第三，愛買市佔率持續受到擠壓。

民眾：「百貨還有家電類，都可以一次購足蠻方便的。」

會上量販店的消費者，總是精打細算，如何讓這群顧客，甘願掏出更大的荷包，就是各大量販店努力轉型的目標。

