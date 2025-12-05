不只赴美設廠還要培訓美國半導體人才 藍嗆賴清德：割肉餵美

台美貿易談判引發半導體產業外移爭議，美國商務部長盧特尼克日前表示，期待台灣承諾投資美國金額超過3000億美元，並訓練美國勞工生產先進半導體。對此，國民黨立院黨團今（5）日召開記者會痛批，總統賴清德把幾代人的辛勞拿來「割肉餵美」，甚至想開「國際功德院」，要求賴政府站出來講清楚。

國民黨控賴政府「德公移山」。（圖／中天新聞）

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，盧特尼克公開說台灣「當然」要負責訓練美國勞工，最終目標是把供應鏈移到美國。美國要的不是台積電一兩座廠，而是材料、設備、製造、設計、封測，整串全部搬過去，把台灣40年累積起來的半導體生態系徹底連根拔起。林沛祥質疑，此前談判代表楊珍妮在立法院信誓旦旦說沒有答應美國幫他們訓練技術人才，現在直接被打臉。

林沛祥批評，面對這種掠奪式態勢，行政院發言人李慧芝竟然說企業到美國去訓練勞工也是自然的事，賴清德竟然說半導體是全世界共同資產。他質疑賴清德到底知不知道這個完整生態系是台灣命脈，美國是要我們幫忙訓練作業員還是工程師，如果是訓練工程師，這是把台灣的大腦、心臟通通外流，這種技術轉移不能包裝成企業合作。

林沛祥批賴政府將台灣40年累積起來的半導體生態系徹底連根拔起。 （圖／中天新聞）

立委游顥表示，按照盧特尼克所說，我方承諾投資美國金額超過3000億美元，這是10兆台幣，產業鏈要移到美國，人才完全外移，這是把台灣幾代人的辛苦累積拿去「割肉餵美」。游顥質疑，送完護國神山後，賴政府還要再用1.25兆台幣的國防預算去因應「中共2027年完成武統台灣」，人民還有戰爭風險，賴政府對得起台灣人嗎？

立委牛煦庭質疑，盧特尼克已經完全不演了，這是美國單方面期待還是台美雙方共識？如果只是美國單方面期待，我們對這種不合理且掏空台灣的要求具體回應是甚麼？如果已經是談判共識，那就更荒唐。牛煦庭批評，國民黨團在國會疾呼「台美貿易談判不要黑箱」，結果現在民眾卻要從美國人嘴巴得知台美貿易談判內容。

牛煦庭續指，台美談判過程中，我們主動提出「台灣模式」並且引以為傲。他質疑，把幫忙訓練勞工、半導體上下游產業鏈全部移到美國，就是所謂的台灣模式嗎？賴政府對外盲從，對內要求盲信，這種談判手法能夠守住台灣嗎？牛煦庭批評，外國對台灣有哪些投資，賴清德在《紐約時報》視訊專訪過程中隻字未提，只有講說我們要讓我們半導體「共同繁榮世界」。

