不只超商！醫大推「1處食物」最適合減重：便宜又健康
記者施春美／台北報導
減重是現代熱門議題，但常遇瓶頸。醫師魏士航表示，常有人感嘆，已經不知要吃什麼了。這類人每餐多是水煮餐、雞胸肉、燙青菜，短期確實有效，但易出現「對食物的厭倦」，減重也開始停滯。他建議，減重者除了可在家自煮，藉由不同調味讓相同食材變出不同變化外，也可在「中式自助餐」以多吃菜少吃飯的方式，擴充「飲食資料庫」，也許不一定最快看到成果，但卻最能讓成果維持得久。
專長減重的醫師魏士航在其臉書表示，許多減重者常感嘆，不知要吃什麼了，這句話藏著一種「太認真」的無力感。這類個案往往是最努力、最在乎成果的一群，他們細心記錄飲食、小心規劃每一餐。他們會選擇最標準、最安全的組合：水煮餐、雞胸肉、燙青菜。短期內確實有效，但一陣子之後就開始出現「對食物的厭倦。」
魏士航表示，當人反覆吃同樣的食物，食慾與愉悅感會下降，大腦對那味道的反應也變弱。這是身體在提醒人，該換點不同的營養來源，以幫助人類尋求食物多樣性，避免營養失衡，讓飲食模式更穩定也更長久。此時，他會建議，減重者去不同場景中，找到屬於你的健康選項。
1. 在家自煮：可以嘗試不同的調味與香料，例如檸檬、香草、味噌或少量橄欖油，讓相同的食材變出不同風味，或是搭配不同顏色的蔬菜組合，讓人重新找回對食物的興趣。
2. 在超商挑無糖豆漿、茶葉蛋、沙拉盒，或再加一點堅果，讓飽足感更穩定。
3. 中式自助餐：選三菜一肉、飯減半、深綠蔬菜多一點。
4. 日式餐廳：丼飯的飯量通常偏多，不妨改成生魚片或烤魚套餐，主食減量一半，記得多補蔬菜。
5. 韓式餐廳：豆腐鍋是相對友善的選擇，蛋白質充足、湯頭清爽，可多吃鍋中或是小菜的蔬菜。
6. 輕食店：以沙拉碗取代三明治、潛艇堡。
7. 火鍋店：選原型食材、清湯為底，蔬菜佔一半、蛋白質足量，飯麵減量即可。
魏士航表示，減重的關鍵不是照著固定菜單吃一輩子，而是找到能自在又健康吃的平衡點，民眾可逐漸擴充自己的「飲食資料庫」，這樣的過程也許不一定最快看到成果，但卻最能維持最久的成果。
