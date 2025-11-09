不只跑田中馬！「田中先生小姐」跨海來 順道彰化小旅行

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣田中馬拉松今天(9日)開跑，邀請到日本跑團的「田中先生小姐」跨海參與，10位田中先生、田中小姐在開跑之前，還到彰化市、鹿港等地展開最接地氣的小旅行，讓馬拉松為彰化打開國際觀光的大門！

這次「田中先生田中小姐」的小旅行，由彰化縣馬拉松協會、縣府城觀處攜手幸福販賣所、旅庫彰化等單位共同辦理。在彰化市的行程由旅庫彰化創辦人邱明憲負責導覽，走訪八卦山大佛、南天宮十八層地獄、小西商圈，以及到肉乾老店水根行體驗現烤肉乾，為今天開跑添加能量。

廣告 廣告

邱明憲說，他還是第一次為田中馬的「田中先生田中小姐」跑者服務，這群跑者還有到鹿港走訪，最重要的當然是今天的田中馬拉松，跑者對於能夠到田中參加路跑，又能夠深度探索彰化縣的歷史文化，都覺得非常讚。

【看原文連結】

更多自由時報報導

任賢齊返鄉開跑！田中馬拉松1萬6500人熱血登場

彰化田中馬明登場！任賢齊被捕獲排隊吃銅板美食

各國預測趨一致！「鳳凰」颱風恐中南部登陸斜切出海

明午變天！鳳凰11/10發海警 中部登陸機率大增

