不只跨業投標！得標國防部伺服器茶葉公司 曾被南藝大列不良廠商

茶葉公司曾得標南藝大舍監標案，卻未按規定履約遭解約。（台南藝術大學提供／程炳璋台南傳真）

標到國防部伺服器的茶葉公司，遭爆料曾遭得標台南藝術大學的標案又遭解約，南藝大15日表示，黃鴻鈞除茶葉公司，另設鈞立科技公司，曾標得校方民國102年到105年以及110年度的全校網路設備維護案，此兩案沒問題，但105年在1件舍監標案中，未照規定履約，因此解除契約並依採購法101條登錄在政府採購公報之中，列為不良廠商。

南藝大表示，校方105年的舍監委外標案屬於勞務委外，非特許業務，只要符合資格，不同領域的公司都可投標，因此當年由鈞立科技得標，決標金額為339萬9999元。

廣告 廣告

但該公司在履約前未將舍監資格條件送交審查、履約日未派員交接，更未在期限內繳交履約保證金，皆屬廠商責任導致解約。校方以違反採購法101條，登錄在政府採購公報上，列為不良廠商。

更多中時新聞網報導

日本名導原田真人辭世 享壽76歲

冒紅疹以為蟲咬 竟是水痘作祟

陳漢典誇Lulu性感火辣撒喜帖備戰婚宴