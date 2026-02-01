不只車銀優！金宣虎被爆「同手法」逃稅 經紀公司回應了

南韓藝人車銀優疑似透過母親名下的空殼公司逃稅，因此遭有關單位追討200億韓元，引發熱烈討論，現在更有韓媒爆料，近期因Netflix熱播劇《愛情怎麼翻譯？》人氣攀升的金宣虎，也採用同方式逃稅。對此，所屬經紀公司Fantagio出面回應說明。

韓國媒體《京鄉體育》在今（1）日下午爆料，指出金宣虎在2024年1月成立一間演出企劃公司，並由他本人擔任代表理事，董事與監事則為其父母，登記地址為其位於首爾龍山區的住處。

金宣虎遭爆料與車銀優「同方式」逃稅，引發討論。圖／翻攝自金宣虎@IG

報導中指出，金宣虎疑似透過公司帳戶向父母支付薪資，再由父母將款項轉回本人，且公司信用卡還被用於私人用途，被父母用來支付生活開支、娛樂費用，甚至是購買香菸和支付卡拉OK費用等。對此，就有法律界人士指出，這樣的行為恐有所得轉移與逃漏稅爭議。

對此，金宣虎所屬經紀公司Fantagio也出面說明，指出該公司確實存在，但已1年多未實際運作，目前正進行清算程序，也強調「報導中提及的原一人公司成立的目的是為了進行戲劇製作及相關活動，絕非出於故意逃稅或避稅」。

責任編輯／陳俊宇

