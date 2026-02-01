不只車銀優！金宣虎遭爆設空殼公司逃稅 父母刷公司卡付生活費

金宣虎爆出逃稅消息，震驚粉絲。翻攝IG



韓國「臉蛋天才」車銀優涉嫌利用母親的公司逃稅，遭國稅局追繳200億韓元（約4.3億元台幣），逼得他1月26日在IG道歉，並表示會「虛心接受結果，並承擔相應的責任」。風波還沒落幕，沒想到同經紀公司Fantagio的金宣虎今（2╱1）也被爆同樣疑似通過空殼公司逃稅，令粉絲震驚。

車銀優母親成立法人公司A負責他的演藝活動，但首爾地方國稅廳調查四局查出A公司並未提供任何勞務，判定為「空殼公司」，因此向他追繳200億韓元稅金。

而金宣虎被爆以同樣手法在2024年1月成立演出企劃事務所，他則擔任代表理事，父母則擔任理事，不過公司未登記為大眾藝術文化企業，父母每月收到他支付的數百至數千萬韓元月薪後又轉帳給他，平時還用公司卡埋單生活費和娛樂費，韓媒指他利用此法減稅。

韓媒詢問法律界人士，認為Fantagio不可能不知情，若蓄意為之將被認定為稅收處罰法的共犯和犯業務侵占罪，金宣虎父母也可將被視為違背職務及挪用資金。

對此，Fantagio澄清金宣虎的演出企劃事務所已1年多未運作，強調成立目的並不是為了節稅，為避免更多，目前正在進行註銷清算程序。

