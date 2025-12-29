不只軍演！中國海警於台灣、馬祖、烏丘海域 同步「巡控」

2025年12月29日，中國海警局發布環台執法巡查示意圖，示意路線整體采用紅色纜繩造型。翻攝央視



中共解放軍今日（12/29）宣布舉行「正義使命-2025」繞台軍演，福建海警也在今天組織艦艇編隊於台灣周邊海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查，稱「這是按一個中國原則依法管控台島及其附屬島嶼的實際行動」。

中國新華社報導，解放軍東部戰區發言人施毅今上午宣布，東部戰區今起舉行「正義使命-2025」演習，包含陸海空三軍和火箭軍，在台灣海峽、台灣北部、西南部、東南部，以及東部演練「海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目」。

廣告 廣告

中國央視下午發布福建海警今組織艦艇編隊，於台灣周邊海域及馬祖、烏丘附近海域進行綜合執法巡查。

2025年12月29日，中國海警局發布環台執法巡查示意圖，示意路線整體采用紅色纜繩造型。翻攝央視

中國海警局發布的巡查示意圖，以中國結作點位標識、紅色纜繩造型標示出巡查示意路線，央視稱「象徵兩岸同胞血脈相連」，也是警示「台獨分裂勢力的紅線」，且稱「繩」與「省」同音。報導指台灣以東的「盤長結」有「永不分離」寓意；台灣北部、西南的「藻井結」寓意秩序井然。

央視也發布中國海警局「巡控」海報，海報中數艘海警艦艇從台灣北部、西南、東部3方向近距離進逼台灣，央視指出，台灣東部多艘中國海警艦船實施封控，是為遏止台灣與外部勢力勾結尋求外援。海報以大字體凸出此次「巡控」主旨，並用中國海警艦艇纜繩打出平節鎖「鎖牢台島」，「彰顯『扼絞力量越勒越緊』的深意」。

2025年12月29日，中國海警局發布「巡控」海報，福建海警組織艦艇編隊於台灣周邊海域及馬祖、烏丘附近海域開展綜合執法巡查。翻攝央視

更多太報報導

中共釋繞台軍演「現場」影片 中國網友吐槽：全是老舊畫面

解放軍海報亮「箭」恐嚇 小笠原欣幸示警：中國12/30恐射彈

中共圍台軍演「意在打心理戰」？ 日本前防衛副大臣曝：分化日本輿論