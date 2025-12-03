不只輝達護城河失守！專家警告：台積電也被「這家公司」攻破

Google母公司Alphabet近期在AI領域發展迅速，使得投資人對「AI龍頭」輝達的地位產生疑慮，導致輝達股價下跌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰指出，目前輝達在A晶片的護城河已被競爭對手Google的TPU攻破，攻破後可以看到，原本被視為全村希望的輝達，在11月19日公布一份非常完美的財報前，股價是181美元，但上周五已下跌至177美元，顯示財報失靈，市場反應冷淡，最關鍵原因就是AI生態的護城河被Google攻破。

廣告 廣告

蔡明彰在個人YT表示，Google的「Gemini 3」AI模型被稱為地表上最強AI，它使用的是Google TPU的V5晶片，但Google內部已在使用V7，更厲害的V8也在研發中。換句話說，Google使用TPU V5已經做出Gemini 3的AI模型打敗天下無敵手，後面還有V7、V8，這樣Open AI就緊張了。

蔡明彰說明，Open AI所有AI模型都架構在輝達AI生態上，等於ChatGPT是靠輝達晶片練兵，現在練一練卻發現Google把護城河給攻破了。

蔡明彰提到，年底之前，華爾街最大謎題「Google的市值會不會超越輝達變成世界第一」，Google目前市值3.86兆美金、輝達4.3兆，還有4000多億美金的距離，但會不會有變化？

Google自研TPU與大型語言模型Gemini 3正挑戰輝達GPU的市場地位。（資料照，柯承惠攝）

台積電護城河也被攻破了？

話鋒一轉，談到昨（1）日台股下跌的原因，蔡明彰直言，台股會跌，跌在台積電，跟輝達的邏輯一樣。輝達AI晶片的護城河被Google攻破，「全球晶圓代工霸主」台積電則被英特爾攻破，傳出蘋果M系列晶片將會轉單到英特爾，這些本來都是台積電做的。

蔡明彰坦言，當然有人說英特爾18A製程，幫蘋果做低階的M系列這個不重要，但意義重大，表示蘋果也遵循川普總統的「美國製造」，所以台積電會不會賠了夫人又折兵，現在川普政府斥資90億美金成為第一大股東。除此，川普還很熱心幫英特爾找大咖股東，輝達也投了英特爾50億美金。

蔡明彰透露，台積電退休老將羅唯仁的洩密案牽涉到國安，台灣檢方已扣押他的財產，但英特爾執行長英特武力挺羅唯仁，更重要的美國國務院的態度「不評論此案」。羅唯仁拿美國的護照，是美國人，在台灣做這個事情，美國都沒有任何批判？

更多風傳媒報導

