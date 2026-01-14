不只追回罰鍰！還幫酒駕男戒酒癮 士林分署執行「酒癮治療協助」見效

【記者張欽/台北報導】由於酒駕肇事案件持續發生，許多酒駕被罰的駕駛還拖欠罰鍰，法務部行政執行署士林分署除積極執行追討酒駕罰鍰，還特別推動柔性的「酒癮治療協助」政策及關懷機制，從根本減少酒駕再犯風險。士林分署日前就主動幫助1名3度酒駕的蘇姓男子，在書記官協助下轉介專業戒治機構，徹底擺脫酒癮，不再有酒駕上路釀禍的風險與可能。

55歲的蘇姓男子之前因酒駕被裁罰沒繳罰金，案件被移送到士林分署執行，去年底繳清罰金後，書記官今年1月12日主動聯繫蘇男，得知他於去年5月間與同事在超商喝威士忌後，再度酒駕騎機車上路，途中被警方攔檢酒測，酒精濃度高達每公升0.77毫克。

蘇男這次酒駕已是第三次酒犯，因而遭法院判處有期徒刑6個月，併科罰金3萬元，雖全案已屬刑事案件，未移送行政執行，但書記官仍以柔性執法與關懷的原則處理，主動了解 蘇男飲酒習慣，並提供酒癮治療的相關資訊，甚至協助轉介專業戒治服務，幫蘇男從根本改善飲酒與酒駕問題，徹底擺脫酒駕行為，。

士林分署指出，會持續善用酒癮防治資源，對滯欠酒駕罰鍰的義務人及其家屬提供「台灣戒酒暨酒癮防治中心」的衛教資訊與治療管道，並透過行政執行與醫療輔導雙軌並進，降低酒駕再犯風險，守護大家的用路人安全。

