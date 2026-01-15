不只這13項重要！政院：立院本會期剩12天請及時審查總預算

行政院發言人李慧芝。 圖：謝莉慧/攝

[Newtalk新聞] 115年度中央政府總預算持續卡關，民眾黨立法院黨團今（15）日召開記者會，擬先放行TPASS、各縣市公保生育給付差額補助、勞動部辦理勞工保險生育給付差額補助等13項新興計畫。行政院發言人李慧芝對此回應，今天是立法院不審總預算的第140天，距離本會期只剩下12天，如果立院能依法行使職權，在委員會裡面打開這本總預算依法審查，就會知道每一項計劃都非常重要，盼立院能及時審查。

民眾黨團今天公布13項擬先放行的新興計畫預算，包括：TPASS行政院通勤月票執行計畫、各縣市公保生育給付差額補助、勞工保險生育給付差額補助、國家藥物韌性整備計畫（強化國家核醫關鍵藥物供應韌性與應用備援）、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫、台灣品牌賽事精選計畫等，以及強化政府關鍵節點及偏鄉通訊網路數位韌性計畫、AS-365N海豚型機隊升級中程計畫、高雄屏東間東西向第2條快速公路、重點橋梁行車安全提昇計畫、智慧政府數位化精進發發展計畫（打造AI智慧博物館共構數位涵容生態計畫）、關西淨水場及新埔配水中心改善工程計畫、連江縣選舉委員會辦公廳舍取得案等。

李慧芝說，今天是立法院不審總預算的第140天，不是只有TPASS、生育給付、或縣市河川治水等13項計畫很重要，「難道竹竹苗校舍新建不重要？桃園鐵路地下化不重要嗎？難道AI新十大建設計畫推進矽光子、量子電腦技術不重要？這些所有對國民、地方建設及國家發展的重要計畫，都在總預算中」。

李慧芝強調，行政院早在去年8月就將今年度的總預算案送進立法院，立委只要把中央政府總預算翻開依法審查，就知道不論是國家發展、國防建設都非常重要，而且攸關國人的民生福利，希望立院可以支持中央政府總預算及時審查。

