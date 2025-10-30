不只通用設計！陽明交大開課 培訓「友善住宅」設計師

台灣邁入超高齡社會，住宅設計攸關高齡友善城市營造，陽明交大針對建築與設計專業人士開設高齡友善住宅規劃培訓課程。（陽明交大提供／林縉明台北傳真）

台灣邁入高齡化社會，住宅設計對高齡者友善受到關注，陽明交大針對建築與設計專業人士開設「高齡友善住宅規劃培訓課程」，希望透過專業人才培育與知識加值，持續強化企業的競爭力與韌性，從建築設計源頭出發，讓高齡需求成為住宅規劃中不可或缺的一環。

隨著社會快速老化，新式住宅與既有住宅轉型為高齡友善空間是當務之急。陽明交大開設高齡友善住宅規劃培訓課程，內容涵蓋建築通用設計、住宅無障礙環境及智慧照護科技三大核心領域，並結合實地參訪，協助建築師、室內設計師與長照專業人士掌握高齡住宅設計的全貌，實踐「健康老、快樂住」的理念，為長者打造安全、舒適又有尊嚴的居住環境。

高齡健康產業創新中心執行長陳怡如表示，台灣很多長輩不想給子女負擔，希望能持續獨立生活，但現實卻受限於居住條件。以台北市為例，多處房屋屋齡已逾30年，許多長者仍住在沒有電梯的老公寓，光是上下樓都成為挑戰，難以維持獨立自主的生活品質。

「讓長輩在熟悉的家中安心生活，應該內化到建築設計中。」陳怡如說，人的一生從出生、成年到老年，對居住空間的需求都不盡相同，這門課不只是教設計，也是在告訴大家住宅空間如何回應人的一生，透過生活空間能夠隨著人生成長與健康變化調整，真正做到「隨人而變、以人為本」。

陽明交大今年成立高齡健康產業創新推動中心，整合校內健康長壽與老化科學研究中心、高齡加速器、附設醫院、大學社會責任計畫及跨專業長期照顧與管理碩士學位學程等資源。面對高齡化社會帶來的挑戰與機會，中心透過科技賦能、跨域整合與社會共創三大策略，作為校內與產業間的協作樞紐，結合跨領域專業與研究能量，協助產業場域驗證、產品創新與人才培育，針對產業需求提供具體的問題解方與創新策略，並透過專業人才培育與知識加值，持續強化企業的競爭力與韌性，攜手打造高齡友善與永續共榮的社會願景。

