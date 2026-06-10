不只造訪6國、通過巴拿馬運河 敦睦艦隊其實有拜訪這個「老朋友」

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〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍敦睦艦隊昨日結束長達104天的遠航歸國，根據公開資訊，敦睦艦隊這次一共造訪6個太平洋與加勒比海友邦，且兩度穿越巴拿馬運河，締造了許多罕見紀錄，但事實上，敦睦艦隊還曾在返台前，低調造訪「老朋友」、西太平洋友邦帛琉，時間點在副總統蕭美琴拜訪該國之前。

海軍今年度的敦睦艦隊由油彈補給艦磐石艦擔任旗艦，搭配成功級巡防艦岳飛艦、康定級巡防艦迪化艦進行萬里遠航。根據國軍與我國外館的公開資訊，敦睦艦隊從2月26日啟航以來，先後造訪馬紹爾群島、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁、貝里斯、瓜地馬拉等至少6個友邦。

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這次敦睦艦隊締造了數項紀錄，首度造訪建交59年的友邦聖露西亞，還在睽違20餘年後，在度造訪聖克里斯多福及尼維斯、聖文森及格瑞那丁，同時兩度穿越巴拿馬運河。

但事實上，這次行程還藏了個「彩蛋」，根據社群媒體公開資訊，敦睦艦隊曾在返台之前，低調造訪了西太平洋友邦帛琉，副總統蕭美琴自6月6日至今(10)日間訪問該國，但未與敦睦艦隊「同框」。

根據公開資訊，敦睦艦隊自2019年至今，除了新冠肺炎疫情肆虐的2021年、2022年之外，每年都有造訪帛琉的紀錄。

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