不只避日本旅遊！陸教育部出手了：謹慎規劃赴日留學安排

日本首相高市早苗無視陸方抗議拒絕撤回「台灣有事」論，大陸連番多日重話砲轟高市早苗。日前，大陸外交部與大陸駐日大使館發布通知，呼籲大陸公民暫時避免前往日本。大陸教育部16日再發布留學預警，建議大陸公民謹慎規劃赴日留學安排。

大陸教育部發布留學預警。（圖／微博）

《央視新聞》16日報導，大陸教育部16日發布2025年第4號留學預警，建議大陸公民謹慎規劃赴日留學安排。預警指出，近段時間以來，日本社會治安不靖，針對大陸公民的違法犯罪案件多發，治安形勢和留學環境不佳，在日公民的安全風險上升。

預警表示，大陸教育部提醒已在日和近期擬赴日留學人員密切關注當地治安形勢，加強風險評估，切實增強防範意識。最後預警建議大陸公民謹慎規劃赴日留學安排。

此前，大陸外交部與大陸駐日大使館14日發布消息，提醒大陸公民暫時避免前往日本。公告指出，今年以來日本社會治安不靖，針對大陸公民違法犯罪案件多發，發生多起在日大陸公民遇襲事件，部分案件至今未偵破。大陸公民在日本安全環境持續惡化。公告還提到，近日日本領導人公然發表涉台露骨挑釁言論，嚴重惡化中日人員交流氛圍，給在日大陸公民人身和生命安全帶來重大風險。大陸外交部與駐日本大陸使館鄭重提醒大陸公民近期避免前往日本。

大陸外交部的提醒發布後，11月15日，大陸國航、東航、南航、川航、廈航、春秋航空分別發布通知，對日本航線客票進行特殊處理。三大航的通知顯示，符合適用範圍的客票在有效期內可按規則辦理退改手續。

對於大陸外交部發布的提醒，日本官房長官木原稔15日回應稱，這與日本方面的認知有差異。正因為立場不同，中日之間的多層次溝通才更為重要。

