不只避邪！艾草與菖蒲的真正功效：驅蟲、防疫與身心調養

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常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

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每年端午節，除了粽子飄香與划龍舟活動之外，許多人對於家家戶戶門口懸掛的菖蒲與艾草印象深刻。在現代人眼中，這或許是節慶裝飾，但在古代生活中，卻是一種結合防疫與生活智慧的重要習俗。

芳療師陳美智指出，農曆五月五日，在傳統上被視為「惡月惡日」。此時正值春夏交替，氣溫升高、濕氣加重，蚊蟲、蛇類與蜈蚣等「五毒」活躍，加上病菌容易滋生，在醫療與衛生條件有限的年代，確實是疾病較容易流行的時節。

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因此，端午節不只是節慶活動，更可視為古人面對環境變化與疾病風險的一種生活對策。

陽氣最盛時節，古人以植物防疫避穢

陳美智表示，從節氣角度來看，端午正值一年中陽氣最旺的時期，之後陽氣逐漸走向衰退，被視為「陽極而陰生」的轉折點。陰陽交替之際，氣候與環境變動較大，也讓古人特別重視身心與環境的調和。

因此，人們會在門口懸掛菖蒲與艾草，利用植物的氣味與特性，達到驅蟲、防疫與淨化環境的目的，同時也象徵避邪、祈求平安。

艾草：溫熱氣息 象徵守護與驅寒

艾草具有濃郁且獨特的香氣，帶有微苦與溫熱的特質，自古廣泛應用於驅蟲、防疫與民俗養生中。

陳美智進一步說明，在傳統觀念中，艾草被視為具有強烈「陽性能量」的植物，適合用於守護家宅與淨化環境。其氣味雖不如花香柔和，卻具有高度存在感。

從象徵角度來看，艾草也常被比喻為「喚醒生命力」的植物，有助於提醒人們回到身體感受與生活節奏，避免長期處於疲憊、壓力或情緒耗損狀態。

菖蒲：清香穿透，幫助思緒回歸清明

相較於艾草的溫熱厚實，菖蒲氣味清新辛香，葉形細長挺直，自古被稱為「蒲劍」，象徵斬除混亂與不安。

在民俗文化中，菖蒲常與艾草並用，具有驅穢與淨化空間的意涵。

若從現代生活角度理解，菖蒲可象徵「思緒整理與專注力提升」，有助於在壓力或資訊繁雜的環境中，讓人重新聚焦、釐清優先順序，回到清晰的判斷狀態。

傳統智慧的現代意義：防疫與身心調養

陳美智表示，雖然艾草與菖蒲源自傳統文化，但其核心精神其實與現代健康觀念相呼應，包括環境清潔、防蚊防蟲、以及身心平衡的維持。

在現代生活中，端午節懸掛艾草與菖蒲，不僅是文化傳承，也提醒人們在季節轉換之際，留意環境衛生與身心狀態調整。

FAQ

Q1：端午節為什麼要掛艾草與菖蒲？

A：傳統上用來驅蟲、防疫與淨化環境，也象徵祈求平安與避邪。

Q2：艾草真的有防疫效果嗎？

A：古代多用於驅蟲與淨化空間，現代則偏向文化與象徵意義，部分研究也探討其氣味與精油應用。

Q3：菖蒲有什麼作用？

A：傳統上用於驅穢與淨化，象徵思緒清明與環境整理。

Q4：只有端午節才需要掛艾草菖蒲嗎？

A：多數為節慶習俗，但在部分地區也會依需求在夏季使用。

Q5：現代人還需要重視這個習俗嗎？

A：可視為文化傳承，同時提醒重視環境衛生與季節性健康調整。

(記者李政純，圖片由AI生成)

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