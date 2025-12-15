不只避開黃金週！「明年1時段」別去東京 內行曝：住宿貴到哭出來

生活中心／綜合報導

有網友勸，明年4月底不要去東京旅遊。（示意圖／資料照）

日本是台灣人最愛旅遊的國家之一，不少人已經開始準備明年的旅日計畫，但要記得避開這些日子！一名網友提醒，明年4月底記得別到東京遊玩，否則看到住宿費可能會哭。原來是因為屆時剛好有3組韓國天團要到東京開演唱會，接下來還有日本黃金週，去日本旅遊成本會很高，文章曝光掀起討論。

一名網友在Threads發文提醒，明年4月24日到29日要避免去東京旅行，不然看到房價很可能會哭出來。因為這段時間剛好有韓國天團東方神起、aespa以及TWICE的演唱會，「有近20萬的座位數要販售，基本上是史無前例。」演唱會結束之後，後面剛好接上日本黃金週4月29日至5月6日，「全日本都貴，老手都知道應該不用特別提醒。」

不少網友表示，「我去福岡，剛好嵐開演唱會，希望不會被人潮淹死」、「來不及了，正要抽TWICE」、「難怪上個月在看的時候，怎麼貴的要死」、「不只，應該是整個四月都要避開。」

還有粉絲分享，「東方神起一宣布當天下午就訂好房了」、「幸運的MY（aespa粉絲名）路過，幸好一抽到就馬上訂房訂機票了，現在看已經狂漲」，但也有人哀號，「我就是25、26日都要去東京巨蛋看aespa，機票酒店都還未訂，看到這個我現在才找房子。」

