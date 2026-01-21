不只鄭麗君！台灣關稅談判大功臣 她揭72歲楊珍妮背景：已經歷6任總統

政治中心／黃韻璇報導

行政院政務委員楊珍妮會後與行政院長卓榮泰擁抱。（圖／翻攝畫面）

台美關稅談判拍板定案，關稅確定調降為15%且不疊加，並獲得美國232條關稅優惠，行政院昨（20）日舉行記者會說明，兩大幕後功臣行政院副院長鄭麗君，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮均出席記者會。楊珍妮致詞談及同仁日夜陪伴時再度落淚，記者會結束後，楊珍妮也一一與卓榮泰、鄭麗君等出席官員擁抱。具財經記者、國會助理相關背景的職場寫作講師趙曉慧就透露，楊珍妮現年已經72歲，公職生涯從蔣經國到現在的賴清德，至少有40年、共6任總統。

廣告 廣告

楊珍妮昨日在記者會上致詞時表示，過去9個月談判情形，感謝總統、副總統、國安會與行政院給予談判團隊很明確談判立場跟方向，該堅持就堅持，該爭取就一定要爭取，並在上周簽署投資備忘錄（MOU）。楊珍妮並表示，這段期間感謝長官支持指導之外，感謝相關單位給予協助，而提及同仁的日夜陪伴之際一度哽咽。

趙曉慧透露，楊珍妮現年已經72歲，是行政院的常任文官，公職生涯至少有40年，經歷蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文到現在的賴清德共6任總統，其中經歷2次政黨輪替，身經百戰，什麼場面沒見過？

行政院政務委員楊珍妮。（圖／行政院提供）

趙曉慧表示，公務員是一個極度保守的職場生態圈，要看長官的政治立場辦事，利害關係動輒得咎，每一天都是如履薄冰。他們最怕遇到自私自利的長官，把自己的政治前途擺第一，有功勞自己第一個先攬，有過失第一個甩鍋給公務員去揹。她大讚，「楊珍妮這一次肩負重任，整整九個月、歷經六輪談判，協助鄭麗君搞定台美關稅。作為經貿辦公室談判總代表，她會跟賴清德總統、卓榮泰院長一起開工作會議，來來回回反復盤點利弊，每一步的攻防都必須嚴守台灣的利益，滴水不漏」。

趙曉慧直言，九個月來，總統、閣揆與文官團隊並肩作戰，在無數個深夜與黎明間培養出革命情感。從府院高層到談判團隊，大家目標一致，沒有猜忌、沒有內鬥，將「官僚體制」轉化為「戰鬥隊形」，也就是能量強大的「台灣隊」。讓文官談下與美國「對等 v.s 雙贏」的最佳談判結果，締造「只有台灣有」、「全球第一個」最惠國待遇。趙曉慧感性道，「楊珍妮留下的眼淚與擁抱，這背後的故事是 ──── 感謝無私的老闆、有肩膀的老闆、對台灣忠誠的老闆，讓公務員這輩子能真正『專業地為國家贏一次』。」

更多三立新聞網報導

台美談判幕後！楊珍妮以政院為家靠福利社補給 守夜應援豆漿喝完被放鳥

美製車有望「0關稅」？楊珍妮：美方要求我全面市場開放

台美關稅談判壓太大！楊珍妮數度激動哽咽 卓榮泰、張惇涵獻上愛的抱抱

台美關稅降至15%！鄭麗君曝「最後一哩路」：數周內簽署對等貿易協議

