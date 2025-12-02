不只酷澎用戶個資外洩！韓企被駭頻傳 遭質疑延後通報
南韓電商酷澎（Coupang）3370萬個用戶個資外流事件持續擴大，總統李在明怒斥公司竟然事發五個月毫不知情，下令相關部門強化罰款。事實上，今年南韓企業頻頻遭網路攻擊，SK電訊和樂天信用卡用戶資訊外洩，KT電信用戶的手機行動支付遭盜刷，LG U+ 也接連出現可疑跡象，加密貨幣交易所Upbit也被駭走近台幣10億資產。韓聯社指出，這些案件似乎有一共同點，就是公司一致出現延後通報跡象，被質疑是否為掩蓋案情。
今年四月南韓電信龍頭SK電訊（SK Telecom）被駭，敲響南韓全國警鐘。
韓聯社TV記者：「SK電訊證實，4月19日晚間11時40分左右，駭客在內部系統中植入惡意程式碼，竊取用戶USIM訊息。」
超過2300萬用戶擔心個資外洩，引發後續損失，SK電訊立即承諾幫客戶免費換卡。
SK電訊代表理事 柳映相（4/25）：「給各位客戶和社會帶來了很大的不便和憂慮，對此我們深表歉意。」
之後金融公司樂天信用卡也出事，8月份遭駭客植入惡意程式，200GB的數據遭洩露，受影響會員數多達297萬人，是全體會員的三分之一。
時任樂天信用卡代表 趙左鎮（9/18）：「我們作為金融公司，在資安管理上存在重大的不足和缺失，這是任何理由都不能原諒的事情。」
在那之後猖獗網攻仍在持續，9月發生入侵民眾手機進行小額支付的案件，KT和LG U+兩大電訊用戶都受害。
11月爆出當地最大加密貨幣交易所Upbit遭駭客攻擊，約445億韓元(台幣9.5億)虛擬資產被異常轉出。 這回又傳電商龍頭酷澎大規模用戶個資外洩。
這些案件都有一個共同點，都被指責反應慢半拍，甚至有延後通報、掩蓋案件的嫌疑。
南韓科學技術情報通訊部長 裴慶勳：「若無法應對與駭客相關的問題，我認為我們成為AI強國的目標，就如同空中樓閣一般。」
雖然每次事件發生，政府都會下令加強管控，但一次又一次重演，南韓民眾無法心安。這回酷澎用戶，說什麼都得走向法律途徑。
網路討論區，「想參與集體訴訟」的留言如雪片般飛來。目前成立的社群已超過10個，加入人數突破24萬人，相關KakaoTalk群組也相繼爆滿，甚至部分人士周一已向法院遞交訴狀。
律師 元英燮：「只要確認外洩事實，最高可要求賠償300萬韓元。」
韓聯社TV記者：「酷澎先前宣布有3370萬個用戶訊息被洩露，因此有人預測這次事件將成為個資外洩訴訟中原告最多的一次。」
只是若無法證明個資外洩造成的直接損失，賠償金額恐怕不多。按照以往判例，可能只能拿到每人10萬韓元精神損失費，折合台幣才兩千多。
律師 梁泰正：「應該提高企業的安全責任和資安投入的社會責任，進一步增加罰款或罰鍰部分，作為懲罰性損害賠償。」
南韓總統李在明因此下令有關部門，加大處罰力度，推動落實懲罰性損害賠償制度，並要求盡快查明真相。
南韓總統 李在明：「從第一次發生未經授權存取個資事件後，5個月裡公司都沒發現外洩事故，令人驚訝。應該儘快查明事故原因，嚴肅追究責任。」
在那之前，風波儼然越演越烈，酷澎過去的社會爭議隨之被翻出檢視。
已故酷澎凌晨送貨員母親：「 凌晨送貨勞工死亡人數不斷增加，應承認這一結構的危險性，展開根本制度改革。」
11月10日，一名酷澎凌晨送貨員因過勞，發生車禍事故死亡。五天前，酷澎光州物流中心50多歲員工，在搬運貨物的過程中暈倒，送醫不治。上個月底和8月份也發生類似死亡事故。光是今年，從事酷澎相關業務死亡的勞工就有7人。
酷澎作為南韓市占第一的電商平台，去年銷售額突破40兆韓元，今年截至第三季活躍用戶多達2470萬人。華麗業績的背後，卻是社會爭議不斷。
律師 梁泰正：「在短短十年，取得如此龐大的成長，若要避免未來再出現重大事故，現在必須澈底脫胎換骨。為了成為長壽企業，（酷澎）首先要建立風險綜合管理系統。」
專家指出，酷澎成長速度極快，但內部組織文化卻未跟上，如今是時候擔起社會責任，回應廣大用戶的期待。
