不只重判果敢白家首腦死刑！中國懸賞每位88萬獎金、公佈100名緬甸跨境詐騙犯名單和照片

中國公安部9日正式發布通緝公告，針對與緬甸北部跨境詐騙集團有關的100名逃犯，祭出每人20萬人民幣（約新台幣88萬元）的懸賞獎金，呼籲民眾提供線索或協助抓捕。這100人名單不只公開姓名與來歷，同時還在懸賞令放上照片，通緝名單上也有不少人，和原本盤據緬北的四大家族有密切關係。

​公告指出，部分嫌犯受「境外勢力」保護，長期組織並招募他人，從事針對中國公民的電信詐騙，由於涉及巨額資金且情節極為嚴重，才會發布這份通緝令。而路透等外媒整理發現，被通緝的嫌疑人名單，出現吳啟平、吳慶正、傅小斌與區長華等名字，他們都與緬甸北部的「四大家族」犯罪集團有關。

事實上，雖然公告是由公安部發出，但實際執行的機關，則是分佈在中國各省多地，包含浙江杭州、福建泉州、廣東深圳、雲南昆明及重慶等，都發布通緝與懸賞公告。各公安局還刻意強調，舉報線民身分將嚴格保密，警告不得有報復行為否則將依法嚴懲，呼籲嫌犯自首可考慮從寬處理。

自12月初以來，已有1178名聚集緬甸東部邊界城鎮妙瓦底（Myawaddy）、涉及電信詐騙的中國籍嫌疑人，經過泰國遣返回到中國受審。如果將時間拉更長，從今年2月20日起算，累積超過6600名中國籍電信詐騙犯，被先後遣返受審，當中也包含多名四大家族的主要成員。

中國公安部和多省公安局發出通緝名單，懸賞100名與緬甸詐騙相關的嫌犯。（翻攝自微博）

為了擴大強化打擊跨境電信詐騙，中國在11月的跨國會議上，與柬埔寨、寮國、緬甸、泰國及越南達成共識，加強跨境執法的力度。

此次被中國法院重判的白家，就是外界俗稱「果敢四大家族」，又稱緬北四大家族之一，這個分類是特指從2009至2023年、在緬甸北部果敢地區呼風喚雨，控制著政治、經濟和軍事的四個果敢族家族，分別是：白所成家族、魏超仁家族、劉國璽家族和劉正祥家族。

中國深圳法院4日對緬北白家宣判，裁定5名主要被告死刑，圖中央是白所成。（翻攝自央視影片）

除劉家之外，另外三家先前都曾是「果敢王」撣邦第一特區政府主席彭家聲的手下，但最終在2009年叛離支持軍政府，驅逐彭家聲的果敢民族民主同盟軍，成為該地區新的私人武裝，並控制果敢地區，從事各種黃賭毒的黑色產業。直到2023年隨著緬甸局勢變動，失去保護靠山的四大家族，為首6人被該國警方逮捕並送往中國，其中就包含白所成、白應蒼父子。

中國法院不久之前，剛剛對前述被送回受審的白所成、白應蒼父子，以及三名同夥判處死刑，因為旗下規模化的詐騙集團，合計導致6名中國公民死亡；而浙江法院亦對另一個緬甸犯罪集團11名成員判處死刑，指控他們涉及詐騙及謀殺等多項罪行。

根據聯合國（UN）報告指出，2023年僅東南亞與東亞地區，詐騙受害金額就高達370億美元（約新台幣1.15兆元），愈發猖獗的局勢，也迫使北京決定下重手，希望能剷除相關「產業鏈」杜絕後患。

