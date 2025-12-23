不只金價！白銀也大噴發 專家教戰輪流操作

▲國際黃金價格頻創新高，白銀行情也大噴發，漲幅甚至超過黃金，專家提醒投資要謹慎，勿盲目追高，但續看好金銀行情，建議可輪流操作。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 國際黃金現貨價格再創新高，每盎司來到4497美元，就連白銀現貨價格也大噴發來到69美元，台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（23）日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，金銀本是一家，黃金上漲也會帶動白銀上漲，金銀長期價差平均80倍，但白銀漲幅已遠勝金價，尤其這2個月出現嚴重超漲，短線差價倍數縮至66倍，代表金價走勢遠落後銀價，近期不建議再追高，有可能大幅回檔整理，但中長期仍看好黃金及白銀走勢，建議可輪流操作，應會有不錯收益。

陳有忠分析，金價持續上漲主要是3大利多因素未改變，除美元續跌之外，各國央行黃金儲備仍是只買不賣，導致黃金供不應求趨勢未變，再加上地緣政治風波不斷，推升黃金避險需求。

陳有忠認為，在這3大趨勢沒改變之下，金價只會漲很難跌，加上美國對等關稅導致物價上漲，黃金長期被當做抵抗通膨的良好工具，各方湧躍持有，不過，短線金價已到相對高點，快接近4500美元關卡，投資要謹慎不能盲目追高。

不過，大家只關注的金價，貴金屬的白銀行情也大噴發，陳有忠指出，金銀本是一家，黃金上漲也會帶動白銀走高，金價已突破4400美元，銀價也上漲至69美元，金銀長期平均價差80倍，這兩個月白銀價格飛奔，金價反而停滯，金價這兩個月上漲約2%，白銀漲了27%。

由於美國降息導致美元走弱，各國央行持續增加黃金儲備，加上地緣政治未停歇，這都有拉抬金、銀價格的作用，陳有忠也持續看好黃金及白銀價格，但若年初至今的漲勢來看，金價上漲近66%，白銀更大噴出漲了1倍，漲幅127%，銀價漲幅遠勝金價。

陳有忠表示，這兩個月白銀已出現嚴重超漲，金、銀通常輪流漲，短期金、銀差價倍數縮短至66倍，低於長期平均的80倍，代表黃金走勢遠落後銀價，建議近期白銀不宜再追高，但輪到黃金在漲，他預估，農曆年前金價有機會再創新高，往4500美元，明年上看5000美元，只是金價短線也已來到相對高點，提醒投資仍要謹慎，不能盲目追高。

