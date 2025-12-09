不只金城武樹！池上萬安農村旅遊 鐵牛車、藍染、土窯雞、揉茶、咖啡烘豆 一次滿足
【記者 朱達志／台東 報導】擁有伯朗大道、天堂路與奉茶樹等知名景點的台東池上萬安社區，是台灣東部觀光重鎮。為深化旅遊內涵，萬安社區近日整合在地資源，以「稻米原鄉館」為核心樞紐，串連周邊友善店家與職人技藝，推廣多樣的深度農村體驗。不同於過往的打卡觀光，本次計畫主打「自主選配」的客製化行程，鎖定渴望遠離塵囂的都會上班族與親子客群，讓遊客親身感受池上的生活節奏。
▲萬安社區稻米原鄉館的招牌客家碗公餐，讓遊客用味蕾體驗傳統農工互助的古早溫情。
做為萬安社區的旅遊客廳，稻米原鄉館原為池上農會肥料倉庫，經活化後成為展現米食文化的重要場域。館方表示，除了保留傳統的「鐵牛車導覽」帶領遊客穿梭田間，館內更提供具在地特色的餐飲服務。其中，「客家碗公飯」傳承自早期農工互助的割稻飯文化，不僅保留古早味，更是館內飄香二十年的招牌；飲品方面則結合創新，推出以有機米製作的「米珍珠奶茶」，展現傳統與現代融合的農村新風味。
▲指尖上的土地溫度，「曬穀場話桑麻x覺茶」推出職人撿茶體驗，引領遊客從觀光客轉為文化參與者。
此次農村體驗活動的最大亮點，在於打破單點旅遊模式，透過稻米原鄉館串連多家在地職人品牌。遊客可依據個人喜好預約多元體驗，包括前往「沐藍池上」體驗傳統藍染工藝，或至「清河堂體驗園區」參與充滿童趣的控土窯（焢窯）活動。此外，針對喜愛靜謐氛圍的旅人，亦有「小安比樂 Ｘ卡琺之谷」的咖啡烘豆與甜點，以及「曬穀場話桑麻 x 覺茶」的揉茶體驗可供選擇。這些行程強調「慢下來」的生活練習，讓遊客從單純的觀看者轉變為參與者。
▲重溫童趣田園樂，清河堂體驗園區的古早味「控土窯」活動，吸引親子客群親手堆疊泥土，感受回歸自然的樂趣。
萬安社區發展協會代表指出：「萬安是一個可以讓人慢下來的地方，這裡的田景、美食與手作都充滿治癒感。我們希望遊客帶走的，不只是風景照，而是對土地溫度的真實感受。透過在地職人的故事與技藝分享，讓來到池上的民眾能產生『我也想在這裡生活』的共鳴，這才是我們推動農村旅遊的初衷。」
▲池上慢生活練習，「小安比樂X卡琺之谷」結合咖啡烘豆與甜點，是另一種靜謐的修憩選擇。
隨著深度旅遊風氣日盛，池上萬安社區透過整合行銷與服務升級，成功將傳統農業轉型為體驗經濟。即日起，遊客均可透過稻米原鄉館單一窗口諮詢，依據停留時間與興趣，客製化專屬的池上慢活行程，探索稻浪之外的職人風景。
▲體驗在地職人工藝，遊客可至「沐藍池上」體驗傳統藍染，透過「自主選配」行程，將池上的美學色彩親手帶回家。
【活動資訊】
臉書粉專：https://www.facebook.com/wanan197.rice
IG 粉專：https://www.instagram.com/wanan197_chihshang/
預約傳送門 (LINE@)：https://lin.ee/zHooQVG
Line ID 搜尋「@040erbqb」
（照片記者朱達志翻攝）
