不只金鍾國摳門！大咖韓星省錢不開暖氣 認靠鄰居「餘溫」撐過冬天

娛樂中心／蔡佩伶報導

韓星李瑞鎮踏入演藝圈後累積不少演出經歷，讓觀眾留有深刻印象，然而，他雖然出身於金融世家，不過在生活方面卻相當節省，日前登上韓國綜藝節目，大爆自己冬天也不開暖氣，節儉行徑讓其他來賓相當傻眼。

李瑞鎮在節目中被同為來賓的「IVE」成員安俞真詢問「聽說你是演藝圈鐵公雞」，好奇李瑞鎮是否真如外傳省錢，對此，他毫不反駁，坦言即使韓國冬天十分寒冷，他依舊堅持不用暖氣，笑說是靠上下樓鄰居暖氣撐過去，畢竟只要他們有開，家中牆板就會有一些熱氣。

雖然李瑞鎮自認家中還算溫暖，但卻被好友金光奎狠狠吐槽「很冷」，還不斷直呼冬天絕對不能到李瑞鎮家中，瞬間逗笑眾人，不過，李瑞鎮也透露之所以如此節儉，全都是日常生活習慣所致，事實上，韓星當中也有跟他同樣省錢的男星，那就是去年剛新婚的金鍾國，過去曾自爆為了不花錢，選在沒有麻醉的情況下照大腸鏡。

李瑞鎮為省錢不開暖氣。（圖／翻攝自YouTube）

