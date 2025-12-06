不只錢麗被遣返中國！亞亞、小微、恩綺最新近況曝 「這人」最慘
政治中心／倪譽瑋報導
2025年台灣多位中國籍配偶（中配）因發表武統言論而被取消依親居留許可，最終離開台灣回中國，依離台時間為亞亞、恩綺、小微、錢麗。驅逐已過多月，不免讓人好奇，她們目前的生活如何？本文整理出以上4人現況，其中反共網紅八炯揭露，「小微」曾透露將去直播公司工作，後來失業了，頻道粉絲數也不及亞亞、恩綺。
首位「武統中配」亞亞去哪了？
中配網紅亞亞（劉振亞）於個人社群「亞亞在台灣」發表武統言論，包含「支持中國大陸武力統一中華民國」、「祖國必須統一、也必然統一」等，移民署接獲民眾檢舉後調查亞亞，認定其言論已觸及危害國家安全之虞，違反《兩岸人民關係條例》，決議廢止其在台依親居留許可。
亞亞是首位因宣揚武統言論而喪失依親資格的中配，她不滿遭驅離台灣，離開前還到內政部抗議，爭取最後一刻可以留在台灣的機會，但未果，最終仍在2025年3月25日自行於松山機場搭機返回中國，離開前她喊出自己是含冤離去，強調還想回台見家人「我需要清清白白出去，我會堂堂正正回來」。
亞亞離境後，一度傳出「被消失」、「被掉包」，時隔45天終於在5月13日回歸抖音，並透露「我很希望小當歸（孩子）能回祖國念書，好好享受」6月亞亞終於盼到女兒搭機去中國，兩人在機場相擁。現在的亞亞在中國生活著，持續在抖音分享生活，11月時有談到「普發1萬」議題，她與女兒的言論立場皆偏親中。
恩綺離境後現況？
繼亞亞之後，另一位中配「恩綺」同樣因鼓吹武統言論被廢止居留許可，她曾拍片在桃園機場喊出「台灣當歸」，聲稱願2025台灣省早日回到祖國母親的懷抱。也曾在車水馬龍的台北橋邊，唱起了紅統立場鮮明的歌「讓世界知道我們都是中國人」、「此生不悔入華夏」。
移民署指經積極調查事證，廢止恩綺的依親居留許可後，令她在2025年3月31日前限期出境，若未依限出境，將依法執行「強制出境。」當月28日，恩綺與另一位同樣被諭令出境的中配「小微」前往總統府拉布條陳情，高喊「還我母親權」表達訴求；移民署則是表明依法行政立場「捍衛國家主權」。
3月31日，恩綺在移民署人員陪同下前往松山機場，傍晚時分搭機返回中國。4月時恩綺宣布將在成都展開新生活，強調自己不談台海統一相關的政治議題；如今的她看起來生活穩定，不時於抖音個人社群拍片「傳遞正能量宣揚祖國的美好」，11月時她曾分享到泰國玩的行程，不忘強調「兩岸一家親」。
傳出招惹中國當局被抓 小微的真實如何？
中配「恩綺」也是涉及武統言論，內容包含「台灣滿街上插的都是這個五星紅旗」等，移民署在會商陸委會等機關後，廢止小微的依親居留許可，必須於2025年3月31日前出境。她也和「恩綺」與各自的台灣丈夫，在3月28日前往總統府拉布條陳情，但都未有收穫。
但不同於恩綺，小微在4月1日被移民署強制遣送，當天中午抵達桃園國際機場時，她情緒相當激動，甚至一度高喊「做一個堂堂正正的中國人沒有錯，台灣當局因為我愛家、愛國要把我強制驅離，請全世界告訴我，我有錯嗎？」最終還是與移民署人員乘坐「禮賓車」直達登機門，搭乘華航CI521班機飛往廣州。
小微回到貴州生活後，也拍片分享生活，不過她在農村的日子似乎不太舒適，6月時曾拍片，聲稱向村委會討補償費，半夜卻接到警察的警告電話，但該影片已被刪除，之後甚至傳出小微被抓的消息。
不過她目前人沒事，日前八炯就曾在YouTube頻道擷取了小微的影片，小微曾透露將去直播公司工作，後來卻失業了，即便持續發布影片，批評遭到禁止入境台灣，但她的影片瀏覽數以及愛心數量遠不如恩綺、亞亞，可說是混得最慘的一位。10月時她更高喊，「只要我想回灣灣（台灣），我馬上可以懷孕、馬上可以回去」讓八炯出手檢舉。
錢麗是誰？離開台灣了嗎？
任職於華碩工會的中配錢麗，遭踢爆經營臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」，宣揚武統，更在公司內以中國相關法律檢舉同事與長官，其言論與行為「有危害國家安全或社會安定之虞」遭到內政部等機關註銷她的台灣身分與戶籍，依親居留許可也被廢除。
最終在12月2日，錢麗辦完華碩的離職程序、3日晚間離開台灣。至於現況，12月6日她發表聲明，表示自己已回到中國，規劃先休息一段時間，因為台灣社會被「仇恨、對立、反中抗中」的氛圍包裹，大眾已無冷靜、理性、客觀溝通的可能「待大家能理性傾聽再回台。」
不過，陸委會副主委梁文傑指出，台灣方有給她停留的機會，但她自己選擇先回去，未來會不會再申請回台，就看錢麗自己；但也強調，現在錢麗說的任何話、發表的任何言論，都會成為未來再申請來台的判斷基準。
