不只關稅！林佳龍曝台美關係2大要素：川普講話要聽意思，不是逐字逐句翻譯

​今年度國防預算9495億元及國防特別預算1.25兆元迄今未能在立法院審議，值此之際，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言（Raymond Greene）今（22）日出席國防安全研究院座談會時說道，自由並非憑空而來，美國協助盟友的程度取決於其願為自身安全付出多少努力。外交部長林佳龍今日接受媒體專訪時也喊話，相關國防預算對台美關係很重要，應交付委員會具體討論。

谷立言今日於國防安全研究院舉辦的「強化國防投資與國家整體發展」座談會中，以「共同投資和安全繁榮的未來」為題進行專題演講，他提到，自由並非憑空而來，美國能夠協助朋友的程度，取決於他們願意為自身安全付出多少努力；美國不可能、也不應該單獨承擔第一島鏈任拒止侵略的重擔，因此呼籲夥伴國家增加國防投資，而美國戰略也已明確指出，台灣是第一島鏈的關鍵樞紐。

林佳龍今日接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時指出，台美關係在美國總統川普（Donald Trump）就職滿周年以來，其實有2件事情正在影響雙邊關係，一個是關稅，另一個是軍售，而台美關稅談判日前已有初步結果，軍售則涉及「自助人助」；關稅是創造包括投資在內的雙贏，軍售則是要呈現台灣自我防衛的決心，這當然也都展現在國防預算、特別預算當中，且這其實對台美關係很重要。

「自助而後人助。」林佳龍表示，台灣必須要展現出自我防衛的決心，現在國防特別預算的項目其實都可以討論，至少要趕快交付委員會具體討論，若在野黨對特定項目有疑義，「審的時候你們可以把它刪掉。」台美關係好不容易走過一年談判，如今展現出自我防衛的決心和能力很重要，也能讓台美關係進到新階段，因此關稅、軍售都需要朝野合作，對台灣整體外交、國家利益至關重要。

林佳龍提到，美國經過一年來提出的《國家安全戰略》，已將整個印太第一島鏈視作單一戰區，台灣也是第一島鏈的一部分，這對台灣其實是有利的，而川普政府倡議責任分攤，其實美國自己也增加國防預算，印太地區各國軍事預算也都在增加，「人家要保護台灣的美國，他都增加了我們怎麼能不增加？」且鄰近國家日本、韓國、菲律賓也都在增加國防預算，可見各國都在分擔責任。

林佳龍分析，川普是「生意人」，若台灣不願意付費、增加國防預算，川普就會質疑保護台灣的必要性，「其實川普的講話，你有時候要聽是要聽他的意思，不是逐字逐句去翻譯。」林佳龍也說，川普政府上任迄今公布《國家安全戰略》、簽署《台灣保證實施法》等，「其實川普時代做的，比（前總統）拜登政府有過之而無不及，我們自己當然也要盡我們的一份，所以我認為這是對台灣來講，這個（國防）預算是非常重要。」

