不只防恐！五月天演唱會 維安也會「守在舞臺背後」

為確保五月天演唱會順利舉行，臺中市政府警察局第五分局已全面升級維安部署。（圖／東森新聞）





因應近期「臺北1219襲擊事件」及大型活動可能衍生的安全風險，為確保五月天演唱會順利舉行，臺中市政府警察局第五分局已全面升級維安部署。日前由臺中市政府副秘書長張大春率領警察局、轄區第五分局及相關單位，進行高強度的期前實戰演練，力求完善各項防護措施，確保活動秩序與民眾安全。

今（25）日上午10時，警方於臺中洲際棒球場實施緊急疏散安全演練。此次演練由第五分局與主辦單位密切合作，動員保安大隊特勤霹靂小組、刑警大隊偵爆犬等特殊警力，並結合便衣刑警與制服員警，建構多層次的聯防應變機制。

演練內容涵蓋場地安檢、入場管制、突發狀況處置及人潮疏散等環節，並針對大型活動最關鍵的三大情境進行壓力測試：

一、入場安檢應變：模擬人員入場及場地檢查時發現可疑物品（如爆裂物）之處置程序。

二、危安事件控制：模擬活動進行中發生滋擾或暴力事件，警力即時介入並控制現場。

三、緊急疏散引導：模擬事故發生時的人群分流、動線引導及安全管制作業。

臺中市政府警察局表示，透過此次實戰化演練，已全面檢視並補強各項風險應變機制。演唱會期間，警方將維持高標準警戒，「守在舞臺背後」全力維護治安，讓歌迷能安心進場，盡情享受音樂盛宴。

