不只防皮蛇！研究：打帶狀皰疹疫苗者「失智」風險較低
帶狀皰疹不只會造成神經痛後遺症，讓人痛苦不堪，甚至與失智有關！一項發表在頂尖醫學期刊的大規模研究顯示，接種帶狀皰疹疫苗的人罹患失智症的風險，比未接種者低了20%。醫師建議，50歲以上、免疫力較弱者應主動評估疫苗接種。
安南醫院神經內科杜宜憲醫師表示，帶狀皰疹（帶狀疱疹、俗稱皮蛇）是由水痘-帶狀皰疹病毒再活化所引起。人們在兒童時期感染水痘後，病毒會潛伏於神經中，一旦免疫力下降，病毒就可能再次活化，造成帶狀皰疹。
高齡長者、三高慢性病患風險高
帶狀皰疹不僅會帶來劇烈疼痛，還可能發展為「帶狀皰疹後神經痛」，持續數個月甚至數年之久。據統計，人們一生中得到帶狀皰疹的機會有32.2%。杜宜憲醫師指出，年齡愈大罹病機率愈高；若家人曾罹患帶狀皰疹，或是糖尿病、心血管疾病、慢性腎病等慢性病患，帶狀皰疹發作的風險也較高。
研究：打疫苗的族群降低失智風險
杜宜憲指出，疫苗接種是目前預防帶狀皰疹與神經痛後遺症的最有效方法。值得注意的是，近年頂尖醫學期刊陸續發表研究，帶狀皰疹疫苗的效果不僅在皮膚，甚至對失智症的發生機率也有影響。
杜宜憲舉2025年4月初刊登在《Nature》的一項研究，美國史丹佛大學團隊分析了28萬名長者的資料，發現有接種帶狀皰疹疫苗者，在之後7年內，罹患失智症的機率比未接種者低了20%。
新型疫苗保護力穩定 女性效果更明顯
杜宜憲進一步說明，這項研究是使用早期的減毒活性疫苗，雖然保護效果不錯，但保護力會隨時間遞減，而效力較穩定的重組型疫苗則逐漸成為接種的主流選項。
醫建議：納入整體健康策略一環
至於新一代重組型疫苗能否保護大腦免於失智？杜宜憲則舉2024年刊登於《Nature Medicine》的另一研究顯示，重組型疫苗比減毒活性疫苗能帶來更低的失智風險，而且在女性身上顯示的效果更好。
杜宜憲表示，多項研究揭示，接種帶狀皰疹疫苗，不只是預防感染與神經痛，還可能保護大腦免於失智，是整體健康策略的重要一環，尤其對50歲以上民眾、免疫力較弱或有慢性病史者來說，接種帶狀皰疹疫苗，值得納入長期的健康規劃。
另外，杜宜憲也提醒民眾，疫苗接種前應與醫師充分討論，若身體有發燒症狀，須等病況穩定後再施打。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／杜宜憲醫師
