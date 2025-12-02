不只防空飛彈 日本也準備出售戰場指揮管理系統給菲律賓

日本三菱電機生產、已售予菲律賓的TPS-P14雷達。翻攝三菱電機網站



日本首相高市早苗的自民黨與維新黨的聯合政府，正在加速解禁日本軍事裝備出口禁令，可能明年就將首次出口日製防空飛彈給菲律賓。週二（2日）再有報導指出，要賣的不只是防空飛彈，戰場情報指揮管理系統也將出售。

《讀賣新聞》週二報導稱，在中國對東海、南海的步步進逼下，日本與菲律賓已經是「準同盟」關係。如果菲律賓採用了日本的情報指揮管理系統，將大幅簡化雙方的雷達戰場情報共享合作。日本與菲律賓一北一南，情報共享可以強化對台灣週邊和太平洋擴張的中國海空軍的監視能力。

廣告 廣告

報導說，日本預計要出口的情報指揮系統是由三菱電機製造，其功能是彙整處理雷達探測到的他國飛機和船舶資訊，並對各部隊發出應對指令。報導引述知情人士的消息說，三菱電機預計近期將與菲律賓政府簽訂合約。

日本已經在2023年向菲律賓援助出口了三菱電機製造的防空雷達，據信這些雷達的運用實績和操作性，獲得菲律賓肯定，因此進一步有意採購三菱的指管系統。

當時，該雷達是基於日本「防衛裝備轉移三原則」下首次軍用成品出口的案例。該原則把日本可出口的軍用裝備，限定在「救援、運輸、警戒、監視、掃雷」五種類型。雷達被視為警戒監視裝備，因此當時日本政府判斷可以出口。

如今，高市早苗政府計畫2026年度就要廢除這「五類型」的限制。先前有報導指出，菲律賓政府對引進自衛隊的03式防空飛彈很感興趣，日本政府一旦廢除這五種類型限制，很可能馬上會出口銷售03式防空飛彈給菲律賓。

同處第一島鏈最前線的菲律賓與日本，各自都是與美國簽署共同防禦條約的國家，但日菲先前並未有太多的整合合作。直到日本在釣魚台、菲律賓在黃岩島地區段遭遇中國侵略性騷擾，雙方意識到進一步合作，因此近年加速了防務與軍事交流。

上下長達數千公里的第一島鏈，若要能有效封鎖中國的攻擊，能夠及時共享情報，擁有整合的指揮統整體系將至關重要。目前，在情報指管方面日本、台灣與菲律賓主要都是處於各自與美軍聯繫的狀況，如能有進一步整合，將對戰力有極大的幫助。

更多太報報導

日本提舊金山和約「中國大反彈」！ 她揭關鍵原因：比台灣有事更嚴重

中日公務船在釣魚台海域「交鋒」 雙方各說各話

共同社：日方已和菲律賓商討出口03式防空飛彈 日本武器出口預計快速解禁