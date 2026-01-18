不只防逃 性侵出獄也科技監控

近年頻傳經濟犯罪大咖棄保潛逃，檢察官與法官加強使用科技監控防逃，圖為科控中心。（本報資料照片）

近年多起社會矚目案件被告獲交保後遭科技監控，但其實我國科技監控不只針對刑事被告，民國95年起也針對性侵害加害人實施科控，最有名案例為台中市楊姓住持假借宗教男女雙修名義，性侵多位比丘尼及信徒，遭判刑10年入監，108年假釋出獄後，檢察官對楊姓住持實施保護管束，以電子腳環監控長達4年之久。

我國從95年開始實施性侵害保護管束案件輔助用科技設備監控，法務部也頒布「性侵害犯罪付保護管束加害人科技設備監控實施辦法」，從早年依法定點、定時的「宵禁輔以科技設備監控」，轉型改採「衛星定位全時監控」，並依犯罪模式及生活現況，定出禁制區及禁止外出時段，以科技監控搭配觀護人定期追蹤輔導，防止再犯。

不過也傳出多起性侵案加害人破壞科控設備的案件，1名男子因與未滿16歲少女性交12次，遭判刑2年6月確定，他入監服刑後，107年假釋出獄並交付保護管束，期間在腳踝戴電子腳環，並由觀護人負責監控，但他卻在108年剪斷腳環的表帶被逮。

另外，潘姓男子108年因與未成年人性交罪遭判刑入獄，出監後在台東地檢署執行保護管束期間，徒手破壞電子腳環後逃逸，偷機車北上至宜蘭網友家過夜，最終被警方緝捕歸案。

然而，性侵害加害人出獄後，不一定都要科技監控，檢方會依個案做不同的保護管束處分。導演鈕承澤因性侵案服刑，入獄1151天後於114年1月23日假釋出獄，他到台北地檢署接受保護管束，檢察官評估認為他再犯機會低，評估後未對他實施科技設備監控。