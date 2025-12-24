不只防麻疹！MMR疫苗注射「病毒疣」可望清除頑固病灶

藥師洪正憲在發藥時遇到一名罹患頑固型病毒疣的患者前來領取MMR疫苗，但這次並非常見的手臂肌肉注射，而是醫師計畫將疫苗直接注射在病毒疣的病灶上，採用「病灶內免疫治療」。

病毒疣是由人類乳突病毒（HPV）感染所引起，主要透過皮膚接觸傳染，潛伏期長。臨床上常見的治療方式包括水楊酸外用藥、冷凍治療、電燒或化學藥劑破壞病灶，但這些方法多半是直接破壞疣體，並未真正喚起身體的免疫反應。對於反覆復發或治療效果不佳的患者，單靠傳統局部治療效果有限。

病灶內免疫治療的概念，是將疫苗或特定抗原（如MMR疫苗、念珠菌抗原等）直接注射進疣的病灶內，藉此刺激局部與全身的免疫系統，讓身體重新辨識並清除病毒。

臨床上通常每2至3週施打一次，最多約3至5次。研究顯示，這類治療方式不僅能改善注射部位的疣，對於身體其他部位的疣體也可能產生連帶清除的效果，整體療效明顯優於單純安慰劑。

洪正憲提醒，病毒疣除了影響外觀，也可能持續傳染給自己或他人。日常生活中應注意個人衛生，避免在公共場所赤腳行走、不共用毛巾或拖鞋，並保持皮膚乾燥清潔。一旦發現疑似病毒疣，及早就醫評估，治療效果通常也會更好。若傳統治療效果有限，也可與醫師討論是否適合採用免疫治療等進階選項。

