不只阿嬤怕你餓 民宅曬衣架前竟放「謎樣滷肉飯」
中部中心／李文華 彰化報導
不只阿嬤怕你餓！彰化社頭鄉育英街，30日下午3點多，有民眾發現住宅前的曬衣架上，居然有人來放了一個便當和湯，裡頭是滷肉飯還有一顆滷蛋，調閱監視器畫面發現是一名陌生男子特別放置，行徑怪異。
陌生男子，跑到別人家，在住家的曬衣架前，被浴巾遮住的部分，正在放東西，確定放穩妥了，男子才從從容容離去。打開一看，男子放置的是一碗滷肉飯還加了顆滷蛋，另外還有一包菜頭湯，有飯有湯一整套。住家衣架上被放一個"謎樣"滷肉飯，民眾覺得很奇怪，特別調閱監視器畫面確認。聲源：民眾：「不認識的，（沒看過喔）沒看過。」聲源：民眾：「一定會覺得怪怪的，怎麼會無緣無故掛這邊，還加了顆滷蛋哈哈哈。」民眾議論紛紛，便當和湯就這樣繼續掛在衣架上，來路不明誰敢吃啊？
社頭鄉陌生男民宅曬衣架放「謎樣」滷肉飯 行徑詭異（圖／翻攝畫面）
30日下午3點多，陌生男子步行前來社頭鄉育英街民宅前，在曬衣架上放滷肉飯，3點多是下午茶時間，難道是怕他們中午沒吃飽嗎？這個男子到底是誰？陌生人特地送來一個滷肉飯加滷蛋，行為怪異，住戶覺得莫名其妙，民俗專家有不同觀點，懷疑來者不善。聲源：民俗專家蒲慶峰：「在詛咒人家，代表他往生了詛咒他的魂魄，就把便當掛那邊，不知道的人拿去吃，以後身體不會健康。」
社頭陌生男在民宅曬衣架竟放「謎樣滷肉飯」（圖／翻攝畫面）
民俗專家指出，特別放置便當、食物的行為竟可能有詛咒的意味，警方也表示，男子的行為可能違法。田中警分局偵查隊長蕭登元：「呼籲民眾勿將廢棄物品，隨意丟置他人土地，恐涉及社會秩序維護法，並可處新臺幣1500元以下罰鍰。」男子放置便當的怪異行徑，讓民眾心裡毛毛的，警方將通知男子到案說明。
田中警分局偵查隊長蕭登元：呼籲民眾勿將廢棄物品，隨意丟置他人土地，恐涉及社會秩序維護法（圖／民視新聞）
《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。
原文出處：陌生男民宅曬衣架放「謎樣」滷肉飯 民俗專家眉頭一皺 「千萬別吃」
