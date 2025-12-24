不只降價更升級！長榮航空推3D飛行地圖 長短線機票優惠齊跑
「2025長榮航空聖誕飛行迎新年」優惠活動正式開跑！即日起至2026年1月5日止，旅客於長榮航空官網或EVA AIR APP購買從台灣出發指定航線機票，最低可享73折起的限時優惠。為滿足年末旺季出行需求，長榮航空同步增班，讓旅客在享受超值票價的同時，也能擁有更彈性的航班選擇
長榮航空表示，東北亞航線推出限時驚喜價：桃園–神戶來回未稅價最低7,857元起，並自即日起由每週2班增為3班；桃園–大阪未稅價8,924元起、桃園–東京未稅價9,317元起。短線航點桃園–香港未稅價僅3,123元起，無論是滑雪假期或跨年出遊，都能以更優惠的價格成行。
桃園、宿霧來回5000元有找 首批3D立體飛行地圖軟體航空公司
東南亞航線也同步推出超值票價，桃園–宿霧來回未稅價4,278元起、桃園–峇里島未稅價10,476元起，輕鬆開啟陽光假期。在長線部分，自2026年1月16日起，桃園–米蘭航線將增為天天飛航，來回未稅優惠價26,099元起；另推出桃園–維也納來回未稅價23,571元起。美國航線則提供桃園–西雅圖來回含稅價24,289元起，若搭乘BR06（洛杉磯）或BR08（舊金山）航班，還可延伸前往美國多個城市，享有連程優惠，輕鬆銜接多元行程。
另外，長榮航空自2026年第一季起，將導入Panasonic Avionics Corporation Arc™ 3D立體飛行地圖軟體，成為亞洲區首批採用該技術的航空公司。全新介面結合高解析度3D影像、流暢操作與多視角互動，旅客可從15種以上視角自由切換，包括窗外、俯瞰、追隨及駕駛艙視野，並可點選城市地圖瀏覽當地景點資訊。
專為家庭旅客設計的「Arc for Young Explorers」兒童探索模式，以恐龍主題結合即時飛行數據，讓孩子隨風神翼龍飛越航線，螢幕上呈現各地史前生物與知識介紹，兼具趣味與學習價值；「Arc Vistas」飛行螢幕保護程式以電影級視覺呈現空中美景，為旅客帶來沉浸式的放鬆體驗。
未來，長榮航空現役波音787、777-300ER機隊將陸續升級，待交付的空中巴士A350-1000客機也將內建此功能。長榮航空表示，未來將持續精進航網布局與機上服務，從優惠促銷到科技創新，打造更多元、貼心且充滿驚喜的飛行體驗，陪伴旅客以嶄新姿態迎接2026年。
