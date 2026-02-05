不只降膽固醇、還能防痛風！醫揭「仙草」驚人5功效 堪稱血管清道夫

天熱來碗仙草凍、天冷吃碗燒仙草，是許多人的心頭好。但你可能不知道，這碗黑得發亮的平民美食，在中醫眼裡是養生聖品！仙草不僅僅是消暑解渴，它真正的實力，絕對會讓你大吃一驚！

「仙人草」的驚人實力：不只清熱，更是血管清道夫

中醫師王大元指出，仙草又被稱為「仙人草」、「田草」，根據《本草求原》記載，仙草能「清暑熱，解臟腑結熱毒。」它味甘淡、性寒，有清熱、解渴、涼血、解毒和緩解牙痛的功效。

從現代營養學來看，仙草富含不具熱量的水溶性膳食纖維，以及多種抗氧化物，能幫助降低膽固醇、穩定血糖、增加飽足感，還能促進排便。更厲害的是，仙草中含有能抑制尿酸生成的物質，對於預防痛風、調節免疫、降低心血管疾病風險，都有正面幫助。

仙草喝錯反傷身！中醫警告：這種人千萬別亂喝

雖然仙草好處多多，但仙草的屬性偏「冷」，可不是人人都適合。王大元中醫師特別提醒，如果你是「冷底體質」，喝仙草可能反而會讓身體更不舒服！

快檢查看看自己有沒有以下特徵：經常手腳冰冷、容易頻尿、生理期會經痛、舌苔白膩。如果你中了其中幾項，代表你的體質偏寒，就不適合大量食用仙草製品，以免寒上加寒。

冷底體質怎麼喝仙草？加龍眼乾或紅棗

難道冷底體質就與仙草絕緣了嗎？別擔心！王大元中醫師提供一個簡單的解方：在製作仙草茶時，可以加入一些屬性溫熱的「龍眼乾」，或是性味甘平的「紅棗」，就能巧妙地中和仙草的寒性。

總體來說，仙草茶是現代人在忙碌生活中，調整體質、舒緩壓力的好選擇。中醫師王大元也分享，運動完來一杯沁涼薄荷的仙草茶真的超適合！

