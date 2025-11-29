不只陳揮文停播！「他」的廣播節目也被中廣喊卡 本人曝原因：趙少康決定砍掉

資深媒體人陳揮文今（29）日在社群平台表示，在飛碟電台的《飛碟晚餐》節目昨日正式結束，他透露，這次離開並非主動離職，而是被離職，但過程好聚好散，沒有任何不愉快。事實上，不只陳揮文，網紅「歷史哥」李易修先前也宣布，自12月1日起中廣節目《歷史易起SHOW》將停播，並透露原因是中廣前董事長趙少康親自決定砍掉。

歷史哥日前在直播中談及節目停播的過程，他表示，節目已製作4年2個月，自己從來不是為了主持費，一個小時節目僅2千元，一個月若錄滿二十天，收入約4萬元，對一般人來說可以過，但也不是每個月都錄滿20天或21天。

歷史哥提到，節目被停的前一天，還和國民黨立委徐巧芯錄製節目，錄完後準備下播，中廣的人就來找他，他自己就知道要出大事了，聽說是趙少康親自在主管會議上宣布，但後來中廣又改口說，趙少康已不管節目內容。但歷史哥強調，節目被停不是請假太多或收聽率太低問題。

由於趙少康曾在國民黨主席選舉力挺郝龍斌，而歷史哥在節目及個人頻道上頻頻讚許、支持鄭麗文的主張，引來部分藍營網友留言酸，「秋後算賬了」、「趙少康輸不起」、「果然是成為了獨裁老趙」。

