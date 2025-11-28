不只陳揮文停播！歷史哥廣播節目也收攤 本人曝原因「趙少康決定砍掉」

政治中心／綜合報導

名嘴陳揮文在飛碟電台主持《飛碟晚餐》節目19年，向來以犀利敢言著稱，沒想到他28日無預警宣布他將告別主持長達的招牌時段，震撼忠實聽眾。無獨有偶，藍營網紅「歷史哥」李易修在中廣主持《歷史易起SHOW！》節目4年，近日也宣布因中廣董事長趙少康親自決定砍掉，從12月1日起將不再播出，引發外界質疑藍營內鬥。

陳揮文主持的廣播節目《飛碟晚餐》突收攤，傳與批評國民黨新任主席鄭麗文有關。(圖／翻攝自飛碟聯播網YouTube)

網紅「歷史哥」近日在社群發文，今天是最後一次在中廣訪問徐巧芯 ，理由節目調整，趙少康親自決定砍掉中廣的《歷史易起SHOW！》，2025年12月1日開始。對此，歷史哥27日開直播表示，節目做了四年兩個月，從來就不是貪圖他的主持費，一個小時節目才兩千元，一個月二十天做滿就四萬元。歷史哥指出，周三跟徐巧芯錄節目，錄完後準備要下播，中廣的人就來找他，對方要開口時自己大概就知道要出大事了。歷史哥也澄清，節目被停不是去中國請假太多、收視或廣播閱聽率太低的問題。

「歷史哥」主持《歷史易起SHOW！》節目4年，宣布因中廣董事長趙少康親自決定砍掉，從12月1日起將不再播出。（圖／翻攝自歷史哥臉書）

PO文一出，立刻引發許多網友熱議：「陳揮文也常批判趙少康，但是他也還是一直主持下去啊⋯⋯」，對此，歷史哥親回：「他節目也被喀了。」還有其他網友表示：「狠報鄭麗文仇啊」、「老趙昏聵呀。中廣就千秋萬事和歷史易起show兩個節目好看，結果自斷手腳」、「趙少康輸不起人，歷史哥你很棒加油～」、「得罪了方丈只能走」、「很趙少康的決定呀」、「節目4年多的收聽率這麼好，為何要砍呢？」、「秋後算賬了」。

