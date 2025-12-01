不只陳揮文被離職！「這人」也失去飛碟電台主持棒 原因曝光了
即時中心／高睿鴻報導
國民黨日前改選主席期間，便不斷傳出茶壺風暴，尤其前台北市長郝龍斌、前中廣董事長趙少康等人，公開抨擊其他黨主席候選人，疑似接受「境外網軍」支援、甚至指控中共介選。結果近日又傳，兩位親藍媒體人陳揮文、「歷史哥」李易修，先後失去主持工作，引發輿論譁然；不過，就在陳揮文傳出於飛碟電台「被離職後」，另1位該電台主持人楊月娥，也在陳的貼文下留言，「沒事，我也是被離職喔！」，引發外界熱議。
近期接連傳出，歷史哥遭中廣解職、陳揮文也從飛碟電台「被離職」，由於事發突然、且連續異動，吸引外界關注。前藍委邱毅指控，幕後主導這兩項人事調整的大咖，可能就是趙少康，因為「兩家電台的老板都是他」。邱毅還稱，先前大選期間，歷史哥曾邀他常駐中廣節目，擔任固定來賓談政治、談歷史，「只是我才去了一次，就被告知別再去了」。
他進而爆料，歷史哥有坦承，直說是趙少康的因素，而自己也相信歷史哥的說法。
歷史哥（左）、陳揮文（右）接連丟掉節目主持棒，引發外界熱議。（圖／翻攝自歷史易起SHOW YouTube、陳揮文（右）臉書）
不過，陳揮文的聲明卻相當平和，強調「這次離職是好聚好散，沒有任何不愉快。」。他認為，傳播業本來就經營不易，因此雖然離職，但仍舊大氣呼籲，希望觀眾未來還是繼續支持飛碟電台；自己則會趁機到各大電視台跑通告、拼經濟。不過，就在陳揮文離開主持長達19年的電台節目《飛碟晚餐》、引發外界譁然的同時，另一位該電台主持人楊月娥，竟也驚曝自己同樣「被離職」。
楊月娥對陳揮文留言說，「沒事，我也是被離職喔！很感謝在飛碟的日子，歡迎加入飛碟退輔會。我現在很好，你一定也是。歡迎加入新媒體做自由的創作者，祝福，轉個彎看新風景」。另據《三立新聞網》報導，電台確實是想要轉型、營運方面想求新求變，以緩解財務吃緊的狀況，所以自己怨懟和責備；她坦言，節目終結是媒體常態，只是可惜無法先向粉絲道別。
據悉，楊月娥先前已有5年的時間，主持清晨6點的《good morning飛碟》節目，歷經長期經營，吸粉不少；她強調，就算節目收掉，自己未來還是要走出另一條不一樣的路。
原文出處：快新聞／不只陳揮文被離職！「這人」也失去飛碟電台主持棒 原因曝光了
