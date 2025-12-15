不只陳柏霖 陳匡怡再點名這些大咖男星追過她

陳匡怡近來在臉書發文數度引發話題。(資料照，記者王文麟攝)

〔記者林南谷／台北報導〕昔日「台大五姬」陳匡怡近年在演藝圈鮮有作品，卻惹出一連串爭議話題，繼日前自曝「張孝全曾追過她」掀起討論，4日又點名曾合作《我可能不會愛你》的陳柏霖，稱對方「曾追求她但沒追到」，並強烈要求外界別再以「荒謬內容」影射她，昨(15)日，陳匡再發長文自曝多位大咖男星追過她，但都失敗。

發文中，陳匡怡一開頭就點名說：「張孝全也一樣，陳柏霖也一樣，你們把兩個全台灣最帥的兩個男生，但都被我拒絕的追求者，寫的跟神一樣。」接著大爆辰亦儒也追求過她，「賀軍翔也有追求過，郭品超也追求過，導演瞿友寧也追求過，但都失敗了。」

陳匡怡表示，這些都是很多年前他們結婚前的事，「他們進入婚姻，我也祝福他們，他們都是很優秀的男性，我祝福他們過的幸福。」

