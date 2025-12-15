不只陳柏霖！ 陳匡怡：「辰亦儒 、賀軍翔、郭品超、瞿友寧都追過我」

娛樂中心／綜合報導

女星陳匡怡「國企匡」是台大五姬之一，2017年因健康因素淡出演藝圈。她日前還曾在臉書爆料表示張孝全曾追過她，近期更公開點名男星陳柏霖，宣稱對方「曾追求她，但沒有追到」。沒想到陳匡怡今（15日）再度發長文驚爆：「辰亦儒也追求過我；賀軍翔也有追求過；郭品超也追求過；瞿友寧也追求過.，但都失敗了。」再度引發話題。

陳匡怡曾在臉書爆料表示張孝全曾追過她，引發不小話題。（圖／翻攝自陳匡怡臉書、金馬執委會提供）

陳匡怡今在社群發文，張孝全也一樣，陳柏霖也一樣，你們把兩個全台灣最帥的兩個男生，但都被我拒絕的追求者，寫的跟神一樣。然後把我寫小三 /愛李大仁，這種偏離事實，完全相反的變態敘述，那是某部戲劇作品編劇徐譽庭老師寫的一句台詞，誰來演都一樣。你寫在我身上，完全偏離事實。記者你頭腦有洞嗎？你為什麼不寫小一？夢中情人？ 柏霖也追不到？你要不要去問問他們自己的聲音？媒體真的很變態，且不懂得觀察事實，你們會把我當年的謙虛，當成事實不存在，然後把事實完全寫相反。

陳匡怡接著表示，Calvin 辰亦儒也追求過我；Mike 賀軍翔也有追求過；郭品超也追求過；瞿友寧也追求過，但都失敗了，也都是很多年前他們結婚前的事。他們進入婚姻，我也祝福他們，你去問他們，身爲一個男生，我也不認爲他們會不承認做過的事。但不要再寫，我和他們的關係是當年給的新聞標題 打槍 /妹妹 這種相反的敘事鬼話。我不認爲他們對我做的事情是妹妹。正常人會親吻跟抱自己的妹妹？那就是追求。你要不要看看他們私下對我做的事？小時侯幫他們顧面子。我現在不認為，說出男性有欣賞追求過他們覺得優秀的女性是壞事，那是事實懂了嗎。

陳匡怡近期更公開點名男星陳柏霖，宣稱對方「曾追求她，但沒有追到」。（圖／翻攝自劇照）

陳匡怡並表示，我的表達比一般女生更謙虛，10幾年來你去問身邊每個男生，你提到我的名字，每個男生都是說「我覺得我配不上她。」「我配不上妳。」「妳的外貌完美，跟妳的條件，妳的個性都完美，我配不上妳。」那爲什麼最後是我要被寫那些不符實實的鬼話符的新聞標題？ 然後一般女生 「男生不覺得有配不上的感覺的女生 」新聞標題寫她打槍男生？就因為我個性特別謙虛，總是隱藏？ 而別的女生會直白說出事實？我已經忍耐到在發抖。

陳匡怡最後強調，這幾年走了好幾個朋友。都是為感情自殺。割腕的割腕，燒碳的燒碳。所以我知道感情坎坷的樣子。我從來沒有。記者不要再亂 違反「跟騷法」跟蹤偷拍我，再違反「妨害名譽罪章」寫我感情坎珂。謝謝。真的很病態。報警一切依法辦理。

