不只陳都靈、迪麗熱巴！陳坤也傳受害「替身近照」曝 網嚇喊：認不出

娛樂中心／綜合報導

陳坤近照被認為和過去沉穩模樣有落差。（圖／翻攝自微博）

中國男星于朦朧墜樓身亡案持續發酵，日前傳出女星陳都靈將是下一位被獻祭的受害者，本尊目前已不知去向，公開露面的則是她的替身。如今「替身」一說引發連鎖效應，新疆女神迪麗熱巴同樣遭指怪異，但相關消息尚未獲得證實。如今有網友曬出陳坤出席活動近照，認為跟過去穩重模樣比差太多了，憂心他是否也受害才有替身。

網友曬出陳坤近照。（圖／翻攝自微博）

有網友拿陳坤出席公開活動跟以往的舊照相比，表示直覺就很怪，原因是陳坤過去給人穩重成熟感，但最新曝光的照片看來卻很輕浮，身材比例也不對，「矮了骨架細了，變年輕輕浮太誇張了。」、「「觀眾眼沒瞎」、「大陸明星都變山寨版了」、「藝人一個一個被消失代替了」，不過也有網友質疑原Po公布的根本不是陳坤照片，「有查證嗎？」

陳坤（左）過去曾跟兒子合照。（圖／翻攝自IG）

而先前有美國靈媒爆出陳都靈將在5日被獻祭，且她本人已被囚禁，公開活動上出現的都是替身。不過陳都靈工作室已於12月1日公布她的最新行程，顯示她將於12月16日、19日、23日於北京參與公開活動，如今網路也傳出陳都靈透過律師發聲明表示散播誇大不實的網路用戶內容完全子虛烏有，性質極其惡劣，已對委託人名譽造成嚴重侵害，會持續監控取證並保留法律追訴權。

