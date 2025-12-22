不只陽明山 台北小出走6大路線提案！神隱少女隧道、茶園曙光步道、關西仙草花海超好拍
Photo Credits： 3more_hi4、molly888666
當假日不想再人擠人的陽明山，其實只要把地圖往外推一點點，台北周邊就藏著許多剛剛好的「小出走」風景。從宛如《神隱少女》場景的秘境隧道、晨光灑落的茶園步道，到一走進就快門停不下來的浪漫紫色仙草花海，不必長途跋涉，也能收穫滿滿療癒感。本篇精選 台北小出走 6 大路線提案，結合森林健行、山城老街、藝術展覽與季節限定花海，讓你用半天到一天的時間，輕鬆換個風景、換個心情。
【台北小出走6大路線提案】
三貂嶺隧道神隱少女秘境美拍探訪山間咖啡館
淡蘭古道坪溪段森林健行漫步
南山寺景觀平台茶園看曙光
烏來老街吃原民美食搭台車
新北市美術館逛藝展和文青市集
新竹關西漫遊浪漫紫色仙草花海
三貂嶺隧道神隱少女秘境美拍探訪山間咖啡館
Photo Credits：rita______li、3more_hi4
走進靜謐山谷，將荒廢30年的三貂嶺舊隧道與三瓜子隧道串聯重啟，總長為3.19公里，如今成了生態友善的旅人步道。隧道內濕氣氤氳，設計師利用水池設計讓洞口從黑到亮，與三貂嶺翠綠山色相印，反射倒影出極美的「鏡面」效果，彷彿穿越到異世界。隧道外則可銜接登山步道與溪谷生態，是攝影迷與健行客的必訪秘境。鄰近藏匿於山林間的咖啡館，憑感覺選擇喜愛的店家，坐下來嚐杯咖啡、茶水，享受片刻靜謐與愜意。
開放時間：周二~日8:30~16:30 (遊客最後入園時間為16 : 00)，每周一公休。
預約制：須於「前往日期」的前14天至三貂嶺生態友善隧道官網預約申請進入。
地址：新北市雙溪區雙溪牡丹和瑞芳三貂嶺交接處
交通資訊：搭乘台鐵於猴硐站下車或是牡丹火車站後，步行或騎乘 YouBike 前往。
淡蘭古道坪溪段森林健行漫步
Photo Credits：huiying801z、imdoudoubara、monika115419
坪溪古道於新北雙溪和宜蘭頭城的交界，是百年前運送木材的林道，屬於淡蘭古道的中路。平緩寬闊舒適的土石路，兩側是筆直的柳杉樹林，途中有 2 處戲水點，適合親子共同踏青健行，步道終點的觀景台，天氣晴朗時可眺望龜山島與太平洋海景。
地址：新北市雙溪區,宜蘭縣頭城鎮
交通資訊：搭台鐵至雙溪火車站，再轉乘新北市免費巴士F815至「坪溪頭」站下車，步行30分鐘抵達登山口
南山寺景觀平台茶園看曙光
Photo Credits：lulu8383783、yijiun_lee、jamiefit777
南山寺是北台灣知名的雲海勝地，景觀平台位在北宜公路的半山腰，因地勢之利，視野遼闊又有層次，可以將茶園、雲海、日出甚或是銀河星空一同收入眼簾與相機構圖中；且設有好走步道，受到許多民眾與攝影師喜愛。
地址：新北市坪林區坪雙路一段
開放時間：9:00-17:00
交通資訊： 搭乘F721公車至「南山寺仙公廟」站，假日一小時一班。平日建議自行開車前往。
烏來老街吃原民美食搭台車
Photo Credits：foodies_dorothy、felicia_.c、kitty0717
烏來街、瀑布路與環山道路一帶組成烏來老街商圈，能夠品嚐到碳烤山豬肉、溫泉蛋、月桃飯、竹筒飯、馬告料理、山蘇、珠蔥、小米酒、小米麻糬等原住民特色風味美食、產品；人氣排隊美食之一還有馬紹米血糕，熱騰騰軟嫩豬血糕搭配花生粉、香菜、蒜片，超涮嘴，一路慢路享受老街風情，更是泡湯、步行後補充體力、休憩的最佳去處。
享受美食後，可搭乘可愛台車感受復古時光，又能享受山林氣息。烏來台車搭乘車站共有2處，一個是在烏來老街前方的烏來站，另一處是烏來瀑布站，營運路線由烏來站至瀑布站全長約1.6公里。
地址：新北市烏來區烏來街12號
營業時間：週一-週五 10:00-17:00, 週六、日 10:00-18:00
交通資訊：搭乘新店客運849號公車，在「烏來」總站下車後，步行約4分鐘即可抵達
新北市美術館逛藝展和文青市集
Photo Credits：migo0811、mindy0902、bluecat3.14159、adenliou
新北市第一座公立美術館「新北市美術館」（新美館）選址於以陶瓷工藝聞名世界的鶯歌，坐落在鶯歌溪與大漢溪匯流處的新生地，以三鶯河岸地帶常見的蘆葦做為設計元素，外牆以高低錯落的管狀線條形塑出蘆葦隨風搖曳的意象。地下3層、地上8層，結合正式展覽場館和藝術創作街坊的集合體；以「全民美術館」為核心出發，打造結合藝術、生態與休閒的文化場域。館內展出多元、跨界藝術創作，不定期有手作市集等活動。
地址: 新北市鶯歌區館前路300號
交通資訊：
(1) 捷運搭乘板南線捷運至板橋站，轉乘公車702線，至「陶瓷博物館」站下車，沿館前路步行8分鐘即達。
(2) 搭乘台鐵火車至「鶯歌」站下車後，由文化路出口至對向捷運通廊，步行約6分鐘即可抵達。
新竹關西漫遊浪漫紫色仙草花海
Photo Credits：molly888666
邁入第五年的「關西仙草節」將在12月6日、7日登場，成片粉紫的法式田園浪漫即將進入最美花期。今年花田面積創歷年之最，超過 1 公頃花田（仙草＋波斯菊），打造兩大主題拍照裝置 〈風吹花動〉與〈時光角落〉，與周邊芒草形成美拍打卡祕境，錯過就要等明年！
現場還準備了彈唱、魔術、音樂等舞台表演，另有免費 DIY 活動，包含自己動手沖一杯香氣滿滿的仙草咖啡，彩繪風車 DIY 再到花田邊與大風車合照，跟著老師傅一起打粢粑體驗客家文化，現場報名參加、名額有限，做完為止，想體驗的朋友要趁早。
2025關西仙草節
展期：2025/12/6～12/7
時間：09:00～16:00
地址：關西仙草加工廠（新竹縣關西鎮高橋坑6號）
詳情：2025關西仙草節
撰稿者/韓微微
